Satranç Oyununu Oyunlar 1 de Oynayabilirsiniz

İnternet bağlantılı dijital ekranlı cihazlarda yüzlerce çeşit flaş oyun ziyaretçilerine eğlenceli vakit geçirme imkânı tanıyor.

Google aramalarında en çok tıklanan oyunlar arasında bulunan Okey, satranç, kızma birader gibi bilinen ve sevilen oyunlar flaş oyun sitelerinde yerini almış durumda. Düşünce ve zekâ oyunu olan satranç oyunu popülerliğini kaybetmeden ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Çocuklar için okullarda satranç ders olarak verilirken, yaş guruplarına göre turnuvalar düzenleniyor. Motivasyon ve konsantrasyonu geliştiren, süratli ve doğru düşünebilme yeteneğini artıran satranç sporuna ilginin günümüzde bir hayli fazla olduğu görülüyor. Farklı platformlarda iki kişi arasında oynanabilen satranç oyununu oyun sitesinde bulabilirsiniz.

Kare tahta üzerinde iki ayrı renkteki 64 adet kareden oluşan satrançta hedef Şahı mat etmektir. Her oyuncunun bir Şah, bir vezir, iki at, iki fil ve sekiz piyon olmak üzere 16 adet taşı bulunuyor. Satranç taşları arasında yer alan Kale ilk sırada başlarda bulunur. İleri, geri ,sağa ve sola istediği miktarda ilerleyebilir. Fil çapraz şekilde aynı renk kareler üzerinde hareket edebilir. Vezirin sağa sola, ileri geri hareket yeteneği vardır. At, 2 ileri ve 1 sağa yada sola L harfi şeklinde hareket eder. Şah her yöne sadece tek kare ilerleyebilir. Piyonlar ilk hareketlerinde ileri yönde tek yada iki kare ilerler, rakip taşı alabilmek için çapraz hareket etmek zorundadır.

Flaş oyun sitelerinin listesindeki Satranç oyununundaki taşların hareket kabiliyetlerinden kısaca bahsetmiş olduk. Zorlu rakiplerle oynadığınızda oldukça uzun süren Satranç oyunu setini oyuncak mağazalarından temin edebileceğiniz gibi, gelişen teknolojinin getirdiği yenilikler sayesinde internet bağlantılı masa üstü bilgisayarlarınızda, mobil versiyonlu cep telefonu ve tabletlerde kolayca ulaşabilirsiniz. En güzel online oyunların favorisi durumunda olan Satranç oyununu tek başınıza oynamak isterseniz Google arama seçenekleri arasında yer alan Oyunlar 1 oyun sitesine giriş yaparak ücretsiz ve üyelik gereksinimi olmadan bilgisayara karşı oynayabilirsiniz.