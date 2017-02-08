Sekreterinizi artık yakanızda taşıyacaksınız!

Senstone adını taşıyan ve yakaya takılan giyilebilir minik cihaz sesinizi dinliyor, sesinizi telefona iletiyor, yazılı olarak not ediyor!

Yolda yürüyorsunuz ve o an aklınıza bir şey geldi, hemen yakanıza yapıştırdınız bu minik cihazın düğmesine basıyorsunuz, fikrinizi aklınıza gelenleri paylaşıyorsunuz; ardından da bunu telefonunuzda saklıyorsunuz; hem de yazılı olarak! Bir bakıma Senstone, sesinizi yazıya dökerek sekreteriniz gibi çalışıyor.



Kickstarter'da görücüye çıkan ve 50 bin doları aşkın bağış bekleyen bu sıra dışı projede Senstone'un özelliklerinden bahsetmek gerekirse:



Ses kaydı için üzerindeki tuşa basmak yeterli, 1 dakikaya kadar ses kaydı mümkün, en azından şimdilik. Ses kaydını durdurmak için yine aynı butona basmak yeterli. Cihaz Bluetooth üzerinden telefonlara bağlanıyor ve ses kaydınız anında telefona iletiliyor. Ancak cihazın önemli bir özelliği tam bu noktada ortaya çıkıyor. Telefonunuz yanınızda olmasa da cihaz ses kaydını offline olarak yapabiliyor ve daha sonra telefona bağlandığınızda bu kaydı telefona iletebiliyorsunuz.



Cihaz kolye olarak kıullanılabildiği gibi yakaya da broş şeklinde takılabiliyor, aynı zamanda kol saati formatında da kullanabilmek mümkün.



Şimdilik 11 dile aktarım mümkün. Türkçe henüz bulunmasa da, İngilizce başta olmak üzere 11 dilde sesinizi anlayan Senstone, sesinizi yazıya çeviriyor.



Cihazı şarj etmek için herhangi bir USB portunu kullanabileceğiniz gibi şarj dock'u da tercih edebilirsiniz.