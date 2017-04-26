SEO Ajansı İle Google'da Yükselmek Mümkün Müdür?

Arama motorlarının son dönemde yayınlamış olduğu sık güncellemeler ile birlikte özellikle Google’da sıralamalar oldukça agresifleşmeye başladı. Bu durumda küçük web sitesi sahiplerinin etkilendiği kadar kurumsal firmalar, e-ticaret şirketleri de oldukça etkilendi. Tabi bunun yanı sıra bu durumda etkili olan bir diğer durumda yanlış ve Google uzmanlarının terimiyle agresif yapılan SEO çalışmaları da oldukça etkili hale geldi.

Özellikle kurumsal firmalar SEO Ajansı ile çalışmak istese de yine son dönemde bireysel web site sahipleri de SEO Ajansları ile çalışmaya başlamış durumda. Bunda en büyük etken Google SEO algoritmalarının değişkenliğinin oldukça sık olması ön plana çıkıyor. Bireysel kullanıcılar çoğu zaman bunu takip edemiyor. Fakat profesyonel kişiler gerek dokümanlara ulaşım kolaylığı gerekse yetkililere ulaşım kolaylığı ile birlikte yılların verdiği tecrübe ile bu sorunu çözüme ulaştırabiliyor. Tabi burada dikkat çekilmesi gereken konu gerçek profesyonel SEO uzmanları olmalıdır. Çünkü son dönemde türeyen dolandırıcı olarak tabir ettiğimiz uzmanlar sitenizi daha da kötü bir konuma getirebiliyor.

SEO ve Sıralamada Yükseliş

SEO çalışması yapılırken müşterinin talebi sıralamada yükselmek, SEO uzmanının vadettiği de sıralamada yükseltmektir. Peki SEO bu kadar kolay mıdır? Aslında hem evet hem hayır cevabını verebiliriz burada. Çünkü bir web sitesi için yapılması gereken çalışmalar yazılı olarak olmasa da sözlü olarak bellidir. Çünkü Google hiçbir zaman ben şu siteleri yükseltiyorum, isteklerim şunlar demez. Sözlü olarak ise Google Uzmanları, bu alana yıllarını vererek tecrübe edinmiş kişilerin kaleminde dökülen kelimelerdir.

Son dönemde özellikle kurumsal SEO, e-ticaret SEO gibi konular oldukça yaygınlaşmaya başladı. Bunun en büyük sebebi müşteri deneyimidir. Öyle ki bir ürün arayan müşterinin ilk bakacağı konum ilk sıradır ve sonrasında ilk sayfasıdır. Genel anlamda hiçbir müşteri ikinci sayfaya geçip oradan alışveriş yapmak istemez. Bu nedenle kurumlar ve kişiler sitelerinin ilk sayfada yer almalarını isterler. Bunu eğer gerekli tecrübeleri yoksa kendileri yapamayacakları için uzman birinden yardım almaları gerekir. Bu konuda da SEO uzmanının yapacağı doğru bir çalışma ile istedikleri verimi alabilirler. Bu sebeple doğru yapılacak bir SEO çalışması sizi Google nezdinde üst sıralara taşıyacaktır.