Sevdiklerinizi Korurken Casus Uygulama Kullanmada 3 Yeni ve Kolay Yol

Günümüzün dünyası birçok insan için eğlence olan yalan ve hilelerle dolmuş durumda ama bu herkesçe kabul edilen bir şey değil. Bu yalanlar ve hileler bir kısım insanın eğlencesi olabilirken bir kısmının ise incinmesine sebep oluyor.

Günümüzün dünyası birçok insan için eğlence olan yalan ve hilelerle dolmuş durumda ama bu herkesçe kabul edilen bir şey değil. Bu yalanlar ve hileler bir kısım insanın eğlencesi olabilirken bir kısmının ise incinmesine sebep oluyor.

Teknolojik gelişme sayesinde insanlar değer verdikleri çocuklarını, ailelerini, arkadaşlarını, eşlerini izleyebiliyor veya gözetimleri altında tutabiliyorlar.

Bir kişiyi takip etmenin pek çok yolu var ama casusluk uygulaması, kullanılabilecek en iyi ve en akılcı çözümlerden biri.

En iyi olarak sayılan bazı casus uygulamalarından bir liste aşağıda size sunulmuştur.

# 1 MobiStealth

Bu uygulamayı kolayca kullanabilir, ihtiyacınız olan önceki bilgileri de elde edebilirsiniz. İsminin de işaret ettiği üzere bu uygulama için gizlilik çok önemli. Bu sayede, cihaz sahibi sizi fark etmeden onu kolay ve etkin bir şekilde takip edebilirsiniz.

Belirleyeceğiniz bir hesap sayesinde, çevrimiçi takip ettiğiniz tüm verilerin detaylarına ulaşabiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken bu hesapla çevrimiçi bir oturum açmak ve anında gelen bilgileri izlemek.

Bu uygulamanın size ne gibi faydası olacağına baktığımızda: MobiStealth kendini saklar, kullanımı kolaydır, arama kayıtlarını, kısa mesajları, Skype, WhatsApp gibi anlık mesajlaşma uygulamalarını takip eder. Bunlarla birlikte daha pek çok veriyi de izleme imkanı sunar.

Olumsuz yönlerine bakacak olursak diğer casus uygulamaların aksine gelişmiş takip özelliklerinin bir kısmının bu uygulamada olmadığını göreceksiniz.

# 2 mSpy

En gelişmiş özellikleri ile mSpy , casus uygulamalar listemizin en iyisidir. İşyeri sahiplerinin, çocuğu olan ebeveynlerin, eşlerin, değer verdiklerini koruma adına ilk akıllarına gelen uygulamadır. iOS ve Android platformlara uygun seçkin hizmetleri, kullanıcı dostu ve müşteri odaklı yaklaşımı ile en çok tercih edilen yazılımdır.

Yazılım sayesinde hedef cihazdan yapılan aramanın süresini, kimlerle ve ne zaman yapıldığını tüm ayrıntıları ile birlikte öğrenebilir, çağrı geçmişine göz atabilirsiniz. Ek olarak Kik, Instagram, Line, Facebook ve WhatsApp gibi uygulamalar aracılığıyla yapılan paylaşımlara erişebilirsiniz.

Tuş vuruşu kaydedici özelliği mSpy’ın mevcut özelliklerden biridir. Bu sayede yalnızca telefonu takip etmekle kalmaz aynı zamanda kişisel şifreleri, mesajları ve e-postaları da izleyebilirsiniz. Coğrafi çevreleme ise bir başka yararlı özelliği. Belirleyeceğiniz yasaklı veya izinli alanın sınırlarının aşılması durumunda uyarı gönderebilirsiniz, kimi hallerde bu özellik yaşlılar ve çocuklar için hayati olabilir.

# 3 The TruthSpy

Cazip fiyat arayanlar için düşünebilecekleri uygulamalardan biri de TruthSpy ’dır. Android 2.2 ve 5.0 üzeri cihazlarda uygun abonelik fırsatlarına sahiptir.

Gizlilik moduyla çalışabilmesi ve hedef cihaza hızlı bir şekilde erişimi sağlaması temel özellikleri olarak söylenebilir. Yazılımın, konum bulma, mesaj takibi, video ve fotoğrafları görüntüleme gibi pek çok gelişmiş özelliği vardır. TruthSpy, sosyal ağlardaki tüm kayıtları ve İnternet geçmişini de izleyebilir.

Bir diğer özelliği ise, hedef cihazda video ve ses kaydı yapılmasına imkan tanımasıdır. Göndereceğiniz SMS komutları veya kontrol paneli vasıtasıyla tüm bunları uzaktan durdurabilir ya da izin verebilirsiniz.

Birçok yazılımla benzerlik taşır. Hedef cihazın verileri takip edebilir ve şifrelerini de kayıt altına alır. Bunları ise tuş vuruşu kaydedici özelliği sayesinde yapar. Belirleyeceğiniz siteye veya veriye erişilmesi durumunda uyarıda bulunur.

Sevdiklerinizi korumak için Casus Uygulama kullanmayı hiç düşündünüz mü?