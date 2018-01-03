Site yayınlamak istiyorum ama nasıl?

Siteniz hazır, yazılımınız hazır veya bir wordpress, joomla vb. sistem kurup geliştirmek istiyorsunuz ama nasıl başlayacağınızı bilmiyorsunuz, o halde yazımızı okumaya devam ederek temel düzeyde bilgi sahibi olabilirsiniz

Site açmak için ilk gereken alan adı tescili diğer adıyla domain tescili yapmaktır, sitenizin amacına ve hedef kitlesine uygun bir isim bularak buna uygun olarak sonu com, net, biz, xyz gibi biten bir uzantı ile tescil ederek işe başlayabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken temel kriter çok ucuza alan adı satan yerlerden uzak durmanızdır, bir sonraki yıl yenileme yaparken muhtemelen çok fahiş bir fiyatla karşı karşıya kalacaksınız ve firma sizi kıskaca alacak. Piyasa fiyatıyla satan firmalardan alan adı almak fiyat stabilitesi olarak doğru tercih olacaktır.

Alan adımızı tescil ettikten sonra, sitemizi yayınlamak için hosting ihtiyacımız olacak, aksi halde tek başına alan adının bir fonksiyonu bulunmamaktadır. Örneğin bir wordpress hazır sistem kuracaksak Linux platform bir hosting paketi doğru tercih olacaktır, bilhassa otomatik kurulum desteği veren firmaları tercih etmek size zamandan kazandıracaktır, ftp ile dosya transferi ile uğraşmaksızın birkaç tıklama ile otomatik olarak wordpress, joomla, opencart vb. sistemleri 1 dakikadan kısa bir sürede hosting hesabınız üzere kurabileceksiniz. Sonrasında geliştirmek sizin elinizde.



Tüm bunları yaptınız ve siteniz oldukça büyüdü ve hosting performansı sitenize yetersiz kalabilir, her site hosting üzerinde çalışacak diye bir kural yok olamazda, nasıl ki üzerinden beş yıl önce aldığınız bilgisayarda bugün yeni çıkan oyunu oynayamıyorsanız, çok ziyaretçi alan siteleriniz veya çok kaynak tüketen siteleriniz de hosting hesabında barınamayabilir.

Böyle bir durumda bulut sunucu (cloud server) ihtiyacımıza cevap verecektir, daha fazla kaynaklar ve yönetim özgürlüğü ve size özel ayrılmış kaynaklar ile sitenizi bir bulut sunucu üzerinde yayınlayabilirsiniz. Bu çözüm de size yetmediği zaman yine bir alternatifi var, bu sefer kiralık sunucu ile yola devam edebilirsiniz, daha büyük kaynakları tek başına siz kullanacak ve maksimum fayda verim alacaksınız, böylelikle sitenizde açılmama, yavaşlama vb. sorunları unutacaksınız.



