SMS kullanımı 5 yılda % 64 azaldı

Turkcell Genel Müdürü Terzioğlu, "Mesajlaşma uygulamaları son 5 yılda popüler olmaya başladı. 5 yıl öncesine göre SMS kullanımı adet bazında yüzde 64 azaldı. Kişi başı SMS kullanımı da yüzde 63 düştü." dedi. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, son 5 yılda SMS kullanımının adet bazında yüzde 64 azaldığını belirtti.

Kaan Terzioğlu, yaptığı açıklamada, mesajlaşma uygulamalarının her geçen gün artarak daha popüler hale geldiğini söyledi. Bu artışta, söz konusu uygulamaların sundukları zengin özelliklerle kullanıcıların bu alandaki ihtiyaçlarını karşılıyor olmasının etkisine işaret eden Terzioğlu, şöyle konuştu: İşte biz de bu noktadan hareketle Türkiye'nin iletişim ve yaşam platformu olarak adlandırdığımız BiP'i her geçen gün daha farklı özelliklerle donatarak bu alanda dünyada adından söz ettiren bir uygulama haline getirmeyi başardık. Dünyadaki birçok rakibinden çok önce çoklu görüntülü görüşme, para transferi gibi özelliklerle donattığımız BiP bugün rakipleri tarafından taklit edilmeye devam ediyor. Yaklaşık 34 milyon indirme rakamına ulaşmış olan BiP'e 2018 yılında yine çok konuşulan bir özellik daha ekledik. Artık BiP'e 2. numara ve sabit hatlar da tanımlanabiliyor. Öte yandan, şirketler için de toplu mesajlaşmada kullandıkları SMS'e alternatif teknolojiler geliştiriyoruz. Dünyanın ilk dijital operatörü olarak, şirketlerin farklılaşan ihtiyaçlarından yola çıkarak, akıllı telefonlarla birlikte etkisini ve verimliliğini kaybeden SMS yerine Dijital Mesaj Servisleri (DMS) çözümlerini hayata geçirdik.

Cepten internet kullanımı

Kurumlara daha hızlı ve etkili iletişim imkanı sunan DMS çözümleri bünyesinde, BiP, ZİM, Anında Cevap, Profilli Mesaj gibi ürünlerin yer aldığını belirten Terzioğlu, "Bu sayede mesajlar görsel bakımından zenginleşirken, canlı ve interaktif bir görünüme dönüşüyor. Böylece kurumlar iş ortakları ve müşterilerine hitap edecek bilgilendirme yapabildiği gibi, etkili ve verimli sonuçlar elde edebiliyor. Şirketlerin dijital ihtiyaçlarından yola çıkarak tasarlanan bu çözümler, maliyetten de tasarruf sağlıyor." dedi. Mesajlaşma uygulamalarının son 5 yılda popüler olmaya başladığını dile getiren Terzioğlu, "5 yıl öncesine göre SMS kullanımı adet bazında yüzde 64 azaldı. Kişi başı SMS kullanımı da yüzde 63 düştü." ifadesini kullandı. Terzioğlu, cepten internet kullanımının artmasıyla internet tabanlı uygulamaların kullanılmasında da yükseliş yaşandığını söyledi. Bu kapsamda cepten tv izleme oranlarında artışlar gözlemlediklerini dile getiren Terzioğlu, "Cepten tv izleme sayısı her geçen gün katlanarak artıyor. Turkcell IPTV abone sayımız 2018'in üçüncü çeyreği itibarıyla 22 bin arttı. Bu rakam yıllık bazda ise 115 bin artış ile 582 bine çıktı. OTT TV aboneleri dahil, toplam TV kullanıcı sayısı ise 3,1 milyona ulaştı. Turkcell TV+ uygulaması Aralık 2018 itibarıyla yaklaşık 11 milyon kez indirildi. Yine Aralık 2018 verilerine göre günlük ortalama izlenme süresi ise 80,3 dakikaya ulaştı." dedi.