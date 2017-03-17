Snapchat'ten kullanıcı çalmaya çalışan Facebook, bu özelliği getiriyor

Instagram , Whatsapp, Messenger 'dan sonra şimdi Facebook 'a da hikayeler özelliği geliyor.

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformu Facebook, kendisini yenilemeye devam ediyor. Alınan bilgiye göre Snapchat'a ait olan hikayeler özelliği Facebook'a da geliyor.Bu özellik daha önce Instagram, Whatsapp, Messenger'a gelmişti. Şimdi ise sırada Facebook var.Şimdilik sınırlı sayıda kullanıcının kullandığı bu özelliğin çok yakında tüm kullanıcılara açılacağı belirtildi.Bu özellik sayesinde kullanıcılar 24 saat sonra kaybolacak video ve fotoğraf paylaşımı yapabiliyor. Öte yandan parçalar halinde bir olay da takipçilere aktarılabiliyor.Facebook bu özelliği kullanarak Snapchat'ten kullanıcı çalmaya çalışıyor. Facebook'un bununla başarılı olup olmayacağını ise zaman gösterecek.