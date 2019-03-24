Son Windows güncellemesini bilgisayarınızdan kaldırın

Microsoft'un zaman zaman güncellemeleriyle sorun çıkaran işletim sistemi Windows 10, bir dizi oyunda performans kaybı yaşamaya başladı.

Yayınlanan son güncelleme ile birlikte ortaya çıkan sorun nedeniyle kullanıcılar fare ve grafik performansında düşüş yaşamaya başladı.

Call of Duty 4 ve Call of Duty: Modern Warfare 2 gibi eski oyunları da etkileyen sorunla ilgili açıklama yapan Microsoft, KB4481887 numaralı güncelleme nedeniyle performans sorunu yaşayan kullanıcılarına son güncellemeyi bilgisayarlarından kaldırmasını önerdi.

Bazı oyunlar dışında herhangi bir soruna neden olmayan son Windows 10 güncellemesi ile birlikte işletim sisteminde bir dizi değişiklik yapılmış, minör iyileştirmeler kullanıcılara sunulmuştu.