Sosyal dünyayı keşfetmek için Facebook İndir

Facebook'un Android, iOS, Tablet için sürümleri bulunmaktadır. Her zaman tarayıcılar (Chrome(En yaygın ve hızlısı Chrome'dir.), Mozilla vb.) ile hesabınıza giriş yapmak yerine uygulamaları indirerek hesaplarınıza giriş yapabilirsiniz

kullanarak arkadaşlarınızla mesajlaşabilir, beğendiğiniz sayfaları veya grupları takip edebilirsiniz, ayrıca aktif olarak anlık yazışabilirsiniz,bunları kolay ve hızlı yapabilmek için hemen

Facebook Messenger ile kısa mesaj ile konuşma, sesli konuşma, görüntülü konuşma gibi iletişim tercihlerini kullanabilmeniz mümkündür.

Facebook İndir hesap açılışı sadece ve sadece facebook.com üstünden yapılmalıdır. İlgili sayfada "Adın", "Soyadın" vb. şahsi bilgilerinizi isteyen alanları girerek hesabınızın açılışını yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra hesabınızı güvenceye almak için otoriter bir kuruluştan mail hesabınızda olmalıdır. Bunun için de Gmail tüm mail ihtiyacınızı karşılayacaktır. (Açılan Gmail sayfasında "Daha fazla seçenek" kısmını tıklayarak Hesap oluşturun kısmından hesap oluşturabilirsiniz.

Öncelikle Facebook hesabınıza giriş yapmanız gerekli. Giriş yapınca sağ üst alanda soru işareti (?) simgesi bulunmaktadır. O simgenin hemen yanında açılabilir ve benzeri ok tıklanarak ayarlar alanı tıklanır. Sonrasında "Güvenlik" sekmesine geçilir ve en altta yer alan "Hesabımı dondur" alanından hesabınızı dondurabilirsiniz. Facebook İndir’mek için aşağıdaki linke tıklayarak nasıl indireceğinizi öğrenebilirsiniz.

İndirme linki: https://www.fbindir.org/



