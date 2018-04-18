Taşınabilir harddisk yeni teknolojinin gelişmesiyle hem üretim hem talep hızla artmıştır

yeni teknolojinin gelişmesiyle hem üretim hem talep hızla artmıştır. İnsanların hayatlarını kolaylaştıran eşyalardan biri olarak da düşünebiliriz.bir sanal depolama alanıdır. İnsanların kullandıkları masaüstü bilgisayar veya dizüstü bilgisayarlarda çalışıp hazırladığı bilgiler, fotoğraflar, müzikler, videolar vs. bu depolama birimine aktarılabilir.diğer depolama aygıtlarına göre daha farklıdır.

Örneğin USB aygıtlarla taşınabilir harddisk kıyaslar isek USB aygıtlar daha az bilgi akışı sağlar ve içine daha az bilgi aktarılabilir.

Ancak taşınabilir hard disk bu konuda en iyi aygıtlardan birisidir. Kapasite olarak çok geniştir ve içlerine birçok bilgi aktarılabilir. USB’lerde 4 GB, 8 GB, 16 GB veya 32 GB’lik belli bir alan kapasitesi olabildiği gibi taşınabilir hard disklerde ise bu durum biraz daha farklılaşıyor. Daha önce dediğimiz gibi hard disklerin kapasiteleri fazla geniştir. Yüksek boyutta çok dosya alışverişi yapılabilir.



Harddisk Özellikleri

Hard diskler genellikle 100 GB ile 2 TB (2000 GB) arası piyasada yaygındırlar. Hatta 2 TB’yi bile geçen türleri bile artık mevcuttur. İnsanların teknoloji ihtiyaçları hızla geliştikçe bu alanda yapılan değişiklikler ve üretimi de gelişmektedir.

Hard diskler dâhili ve harici bellek olarak ikiye ayrılabiliyor. Dâhili bellekten başlamak gerekir ise; dâhili bellekler satın aldığımız bilgisayarın içinde bütünleşmiş halde bulunan bilgisayarımızda kaydettiğimiz dosyaların depolandığı yerlerdir. Ve sürekli çıkarmak istemeyiz. Harici bellekler ise yani bir diğer isim ile taşınabilir hard diskler adından da anlaşılacağı gibi taşınması kolay ve pratiklik sağlar. Bir bilgisayara bütünleşmiş durumda değildir, istenilen yerden çıkartılıp istenilen yere takılabilir.

Ayrıca taşınabilir hard disk boyutları dâhili olanlara göre daha yüksek kapasiteli olabiliyor. Fiyatlarından da anlaşılacağı gibi taşınabilir hard diskler daha pahalı oluyor. Dâhili belleklerin satımı zaten fazla olmadığı gibi artık sadece bilgisayarın içinde durmakla yükümlüdür. Taşınabilir hard disk fiyatları günümüzde 100 Türk Lirasından başlar ve daha pahalıya doğru gidebilir. Fiyatlar genelde kapasitesinin ne kadar olduğuna bağlı olabiliyor. Kısacası taşınabilir hard diskler diğer depolama aygıtlarına göre daha üstün ve kullanımı pratik bir cihazdır.