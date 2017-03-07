Kişiye özel telefon kapağı modellerinin pek çok çeşidine ulaşabileceğiniz sanakapakolsun.com sayesinde, telefon kapağı tasarla modülünü rahatlıkla kullanabilirsiniz. Özellikle de kapakların üzerine resim, logo, fotoğraf, yazı ve daha pek çok kişisel istek yerleştirilebilir olduğundan, oldukça beğenilerek öne çıkmaktadır. Telefonların başına gelebilecek ve sorun meydana getirebilecek durumların önüne geçebilmek için en ideal koruma yollarından olan bu telefon kapakları, hem ergonomik hem şık olmasıyla dikkatleri üzerinde toplamaktadır.
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