'Timsah avcısı' Steve Irwin, Google'da!

Arama motoru Google, 'timsah avcısı' olarak tanınan, adı belgesel tutkunlarının hafızalarından silinmeyen Avustralyalı Steve Irwin'in 57'nci doğum gününü unutmadı. Steve Irwin, 44 yaşında uğradığı vatoz saldırısı sonucunda yaşamını yitirmişti.

Bugün arama motoru Google'ı açanlar, ilginç bir ssüprizle karşı karşıya kaldı. 'Timsah avcısı' Steve Irwin'in karikatürize edilmiş hâli, Google'ın anasayfasında kullanıcıların karşısına çıktı. Belgesel tutkunları Steve Irwin'i yakından tanıyor. Çünkü Steve Irwin, kamera karşısına geçen en maceracı ve korkusuz isimlerden biriydi. Dolayısıyla, belgesel dünyasına merak salan herkesin karşısına Seteve Irwin ismi mutlaka çıkmıştır. Ancak 13 yıl önce yaşamını yitiren Irwin'i, bilmeyenlere de anlatmak gerek.

Steve Irwin kimdir?

Avustralya'da doğan Steve Irwin, daha küçük yaşlarda hayvanat bahçesiyle tanıştı ve hayvanlarla birlikte büyüdü. Hayvanat bahçesinde yer alan timsahların farklı yerlere ve havuzlara nakledilmesinde rol üstlenen Steve Irwin, daha 18 yaşını doldurmadan ilk kez timsah yakaladı. Her çeşit zehirli hayvanla bir araya gelmekten imtina etmeyen timsah avcısı, bu tutkusunu gelecek yıllarda tüm dünyanın gözü önünde devam ettirdi.

Genç yaşta öldü

Belgesel çekimleri yapan ve ekranları başındaki izleyicilerin büyük keyif ve heyecanla takip ettiği Steve Irwin, 44 yaşındayken şanssız bir kaza sonucunda yaşamını yitirdi. Ömrünü vahşi doğada geçiren Irwin, kameranın karşısına son defa geçtiğini bilmeksizin, Büyük Mercan Kayaklıkları'nda çekim yapıyordu. Su altında çekim yapan Steve Irwin, bir vatozun göğsüne saldırması sonucunda hayata veda etti. Steve Irwin'in çektiği belgeseller, hâlâ belgesel tutkunlarının gözdesi.