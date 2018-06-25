Toplu Mail Gönderimini Satışa Dönüştürme

Bir şirketin pazarlama faaliyetleri içindeki ürün ve hizmet tanıtımı kapsamında toplu mail gönderimi yapılırken mutlaka bazı stratejiler ön plana alınmalıdır. Bu şekilde gönderiler etkin bir hale getirilebilir ve satış gerçekleştirilebilir. Daha düşük maliyet kapsamında milyonlarca insana eş zamanlı olarak tek seferde ulaşmak için, bu iş profesyonel bir şekilde ele alınmalıdır. Ayrıca doğru kodlamalar eşliğinde belirlenmiş anahtar kelimeler ile yapılması büyük bir önem arz etmektedir.

Bir şirketin pazarlama faaliyetleri içindeki ürün ve hizmet tanıtımı kapsamında toplu mail gönderimi yapılırken mutlaka bazı stratejiler ön plana alınmalıdır. Bu şekilde gönderiler etkin bir hale getirilebilir ve satış gerçekleştirilebilir. Daha düşük maliyet kapsamında milyonlarca insana eş zamanlı olarak tek seferde ulaşmak için, bu iş profesyonel bir şekilde ele alınmalıdır. Ayrıca doğru kodlamalar eşliğinde belirlenmiş anahtar kelimeler ile yapılması büyük bir önem arz etmektedir.

Kişiye Özel Olarak Yapılan Ürün Gönderimi



Burada müşterilerin daha önce ilgisini çeken ve dikkat ettiği, satın aldığı ürünler baz alınmak suretiyle buna göre hizmet ve reklam tanıtımı yapılmaktadır. Aynı zamanda farklı bir yöntem olarak yine eski müşterilerim nelere tıkladığında bakılarak da buna göre toplu mail gönderim işlemi gerçekleştirilmesi en doğru reklam stratejileri arasında yer alır.

Değişik Fırsatlar Sunma Stratejisi

Özellikle müşteriler adına kupon indirimi ya da günlük olarak gerçekleştirilecek İndirim fırsatları oldukça önemlidir. Aynı zamanda hediye ürünler de yine müşterilere toplu mail gönderilmesi kapsamında ulaştırıldığı vakit, yüklü miktarda satış yapılabilir. O yüzden değişik fırsatlar sunma stratejisi günümüzde büyük bir önem taşımaktadır.





Güncel Kalma ve Hatırlatma



Özellikle de toplu mail kapsamında web sitesinin sürekli olarak güncel kaldığını müşterilere iletmek oldukça önemlidir. Burada yapılması gereken en önemli strateji ise ürünlerin resimlerini sıralamasının belli bir periyodik kapsamda değiştirilmesidir. Bu da müşterilere her defasında farklı ürün ve hizmetlerin tanıtılmasına olanak tanımaktadır.

Gönderimler Doğru Zamanda Yapılmalıdır

Mutlaka toplu mail gönderimlerini doğru zamanda yapmak gerekir. Etkili olacak doğru zamanlama ile mail gönderileri sağlanmalıdır. Özellikle hafta içi farklı saatler kapsamında en geç saat 17.00 kadar belirli aralıklarla gönderim yapılması, aktif kalınma konusunda çok önemlidir. Bu da hep sitesinin unutulmasına engel olarak ürün ve hizmetlerin her gün tıklanmasını önemli bir etki sağlar.





Yasalara Göre Davranılmalı