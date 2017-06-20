Transformers 5 son şövalye filmi ile ilgili son bilgiler

Yeni Transformers filmi 'The Last Knight''a çok az zaman kaldı. Önümüzdeki hafta ülkemizde de vizyona Türkçe adıyla ‘Transformers Son Şövalye 5’ olarak girecek film çok heyecanla bekleniyor. Tüm Transformers hayranlarına sesleniyoruz, 22 Temmuz gününü ajandalarınıza işaretleyin ve bilet almayı unutmayın

Yeni Transformers filmi 'The Last Knight''a çok az zaman kaldı. Önümüzdeki hafta ülkemizde de vizyona Türkçe adıyla ‘Transformers Son Şövalye 5’ olarak girecek film çok heyecanla bekleniyor. Tüm Transformers hayranlarına sesleniyoruz, 22 Temmuz gününü ajandalarınıza işaretleyin ve bilet almayı unutmayın.

Transformers fragmanı yayınlanmıştı. Birçok şey hala sır gibi. Çok az şey biliyoruz bu film hakında ve çok merak ediyoruz. Şu ana kadar öğrenebildiklerimiz ise, bu filmde Optimus Prime ile Bumblebee karşı karşıya gelecek. Bunun nasıl olduğunu hala anlayamadıysak da Optimus Prime’ın sanki Decepticonlar ile bir arada olacağı. Gene insanlığı tehdit eden büyük bir savaş çıkacak. Bir şekilde tarihin eski sayfaları açılacak. Transformers mitolojisi ve Kral Arthur dönemine şahit olacağız.



Film insanlar ile Transformer’ların savaştığı eski dönemlerde geçiyor. O dönemde Optimus Prime bizim yanımızda değilken, Cade Yaeger insanların baş kahramanı. Bumblebee, Cade Yaeger ve Izabella kahramanlığında bir grup Autobatların yardımı ile dünyayı kurtarmaya çalışacak. Sör Edmund Barton rolünü canlandıran Anthony Hopkins, Autobotlar ile yaşayan bir tarih bilimci bize ışık tutacak.

Sonunda iki gün önce Transformers takımı tarafından biraz daha bilgi paylaşıldı.

Filmin yönetmeni Micheal Bay, Transformes Son Şövalye filminin süresi ile ilgili çok fazla bilgi vermemişti. Hatta biraz şaka ile karışık eski filmlerden çok daha kısa, 3 saatten az olduğunu söylemişti.

Ama şu anda biliyoruz ki, yeni son Transformers 5 filmi tam 149 dakika.

Bu tam ‘Ayın Karanlık Yüzü’ filminin süresi kadar. Son ‘Kayıp Çağ’ filmi 165 dakika idi, ondan 16 dakika daha kısa ama Allahtan 2 saatten daha uzun. Bize güzel bir Transformers keyfi için yeter 

Transformers Son Şövalye filmi 21 Haziran’da Amerika’da, 22 Haziran’da İngiltere’de ve 23 Haziran’da ülkemizde yayınlanacak. Son derece detaylı ve eşsiz Transformers 5 Oyuncak veya Figürleri için karakterdukkani.com adresini ziyaret edebilirsiniz.