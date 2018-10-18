Türk kahvesi servis eden Japon robot üretildi

Endüstriyel robotların Türkiye’deki en büyük buluşması olarak WOW Kongre Merkezi’nde 16-18 Ekim'de düzenlenen 4. Robot Yatırımları Zirvesi ve Sergisi’ne katılan Mitsubishi Electric, ziyaretçilere Türk kahvesi servis eden Japon robotuyla öne çıktı

Mitsubishi Electric'ten yapılan açıklamaya göre, dijital fabrikalar ve robot teknolojileri alanındaki inovatif çözümleriyle öne çıkan Mitsubishi Electric, endüstriyel robotların Türkiye’deki en büyük buluşması olarak tanımlanan 4. Robot Yatırımları Zirvesi ve Sergisi’ne "Sağ Kolunuz" konseptiyle katıldı.

Sanayicilerin güven içinde işlerini emanet edebilecekleri sağ kolu olmaya aday yetenekli robotlarını sergileyen Mitsubishi Electric, ziyaretçilere Türk kahvesi servis eden Japon robotuyla dikkati çekti.

Türk kahvesini köpüğü kaçmadan ve hiç bozulmadan ikram edebilecek kadar yüksek hassasiyete sahip Mitsubishi Electric robotu, dijital fabrikaların üretim süreçleri için iddialı bir oyuncu olduğunu ortaya koydu.

Zirvede gerçekleştirilen "Gıda, Yiyecek, İçecek, İlaç, Ambalaj ve Hızlı Tüketim Sektörlerinde Robotlu Çözümler" konulu panelde konuşmacı olarak yer alan Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri OEM İş Geliştirme Kıdemli Müdürü Tolga Bizel, markanın Sanayi 4.0’a yanıtı olan dijital fabrika konsepti e-F@ctory ve ileri robot teknolojileri hakkında bilgi verdi.

"Robotlar fabrikalarda önemli bir iş gücü oldu"

Tolga Bizel, Türkiye’de başta sanayi olmak üzere robot kullanımının hızla yaygınlaştığını belirterek, fabrikaların üretim sürecinde hayati önem taşıyan robotların, sağladıkları hız ve kolaylıklarla günümüzde çok olağan bir iş gücü haline geldiğini kaydetti.

Dünya devi Mitsubishi Electric’in Türkiye’de fabrika otomasyonu ve ileri robot teknolojileri alanında iddialı bir oyuncu olduğunu aktaran Bizel, robotlar ile endüstride daha esnek bir üretim sağlamayı, üretim maliyetlerini düşürerek insan konforunu artırmayı ve ihtiyaç olan her yerde robot teknolojisinin kullanılmasını hedeflediklerini bildirdi.

Hızlı ve hassas robotlarla sanayicilere yüksek katma değer sağladıklarını vurgulayan Bizel, "Robotlarımızı oluşturan dişli kutusu, mekanik, elektronik teçhizat gibi bütün parçaları da Mitsubishi Electric olarak kendimiz üretiyoruz. Üretimin her aşamasında büyük kolaylık sağlayan robotlarımız, 7/24 her koşulda 25 bin saat bakım gerektirmeden çalışıyor. Kompakt yapıları ile istenildiği zaman fabrikanın her alanına taşınabilen robotlarımız, böylelikle esnek bir üretim alanı sağlanmasına imkan tanıyor." ifadelerini kullandı.

Siber fizik sistemlerinin gelişimine tanık olunacak Sanayi 4.0 evresinde oldukça ilginç ve heyecan verici yenilikler ve gelişmeler yaşanacağını belirten Bizel, şunları kaydetti:

"İnsan hayatı her geçen gün gelişiyor ve buna bağlı olarak ihtiyaçlarımız da kişiselleşiyor. Yeni endüstri evresinin ortaya çıkışının altında insan ihtiyaçlarının, içinde siber sistemlerin de yer aldığı otomasyon sistemleri ile karşılanmak istenmesi yatıyor. Dijital fabrika yaklaşımı olarak da nitelendirilen bu sisteme sahip olan firmalar, ürünlerini ihtiyaç duyulan en uygun hale getirebiliyor ve böylece pazarda avantajlı hale geliyor. Bu ürünleri sunmak için de henüz fabrikayı kurmadan bilgisayar ortamında ihtiyaç ve verimliliği görmek ve buna göre yatırım yapmak gerekiyor. Mitsubishi Electric’in Sanayi 4.0’a yanıtı olan dijital fabrika konsepti e-F@ctory tam da bu noktada devreye giriyor. e-F@ctory konsepti ile tasarlanan akıllı fabrikalarda robotlar dahil tüm yeni nesil ürünler internet üzerinden haberleşebiliyorlar. Bu sayede üretim hatlarını kişisel ihtiyaçlar doğrultusunda şekillendirmek hiç olmadığı kadar kolaylaşıyor. Üretimde çok ciddi maliyet tasarrufu sağlayan ve yönetimden üretim katına kadar tüm fabrika katmanlarını optimize etmek için ileri teknolojileri kullanan e-F@ctory, küresel rekabette bir adım önde olmayı sağlıyor."