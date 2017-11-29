Türkanime İle Pokemon İzle

Pokemon 1996 yapımı bol ödüllü bir animedir. Pokemon aslında Pocket Monsters (Cep Canavarları) isimli bir video oyununun animeye dönüştürülmesiyle bizlere anime olarak sunulmuştur. Japonyada ve dünyanın neredeyse tüm ülkelerinde yankı uyandıran bu anime Türkiye’de de yerel televizyonların gösterimi ile birlikte büyük yankı buldu

O yıllardamiş kişilerin hala kesinlikle birçok şey hatırlarındadır.severler anime televizyonlarda yayınlandıktan sonra Pokemon izleme zevkinden mahrum bırakılmışlardı. Sebebi o tarihlerde bir çocuğun kendisini animeye fazla kaptırarak kendisini bir evin balkonundan aşağıya atmasıydı. Ama artık teknolojinin ilerlemesi ve internetin herkesin hayatına girmesiyle beraber artık internetten rahatlıkla Pokemon’un tüm serilerine ulaşmak mümkün.

Hem de ücretsiz ve türkçe olarak gayet basit şekilde online anime izleme portallarından izleyebilirsiniz. Şimdi Pokemonu bilmeyenler için Pokemon animesini tanıtmaya başlayalım. Hikayenin baş kahramanı Ash Ketchum isimli 10 yaşında bir çocuktur. Ash’in hayali Pokemon Ustası olabilmektir. Pokemon Ustası olabilmesi için de önce başarılı bir Pokemon eğiticisi olmalıdır.

Palet Kasabasında yaşan bu çocuk 10 yaşına daha henüz yeni girmiştir ve bu sayede artık Pokemon eğiticisi olabilecek yaşa ulaşmıştır. İlk Pokemon’u nu ve Pokedex’ini (Pokemonlar hakkında bilgi veren alet) almak için kasabadaki Profesör Oak’ı ziyaret eder. Fakat çok geç kalmıştır ve eğitmenliğe yeni başlayan kişilere verilen Pokemonlar’ın hepsi yeni eğitmenlere çoktan verilmiştir bile.

Bunun üzerine Profesör Oak Ash’e daha henüz tam olarak evcilleşmemiş Pikachu isimli bir Pokemon gösterir. Ama bu Pokemon gerçekten de hiç dost canlısı değildir ve bunun yanı sıra Pokemonlar’ın içinde tutulduğu Poke Toplar’ına girmekten de korkmaktadır. Kahramanımız eli mahkum Pikachu’yu almak zorunda kalır.

Ama kahramanımızın hedefi bellidir ve Pokemon Ustası olma yolundaki kararlılığı ile her türlü zorluğun üstesinden gelecektir ve bu evcilleşmemi Pokemonla çok sıkı bir dost olacaklar ve Pokemon ustası olma yolunda birlikte ilerleyeceklerdir. Umarım anlatımım sizleri yeterince bilgilendirmiş ve izlemeniz için teşfik etmiştir.

Bu tarz anime tv yapımlarını takip edebileceğiniz platformlar üzerinden izleyebilirsiniz. Anime ve Pokemon dünyasına girmek için bence çok fazla zaman kaybetmeyin derim. Herkese bol animeli günler...



