Türkiye’deki Ustaların Yeni Markası; "Ustamgeliyor.com"

Son dönemde ülke gündeminde hizmet sektöründe yıldızı parlayan Ustamgeliyor.com sitesi var. 2014 yılında kurulan ve genç girişimcilerin emekleri ile günümüze kadar büyüyerek gelen web sitesi kurumsal olarak hizmet veriyor.



Bu sitenin amacı; Türkiye’nin şehrinden köyüne her köşesinde nakliyatçıya, boya ustasına, elektrik ustasına, çilingire, marangoza kadar her alandaki usta ihtiyacına bünyesinde çalışan 100.00 usta ile hizmet vermek. Ustamgeliyor.com çatısı altında yüzlerce sektör bulunuyor. Belli sektörde usta olan kişiler siteye ücretsiz usta kaydı yaptırarak yaşadıkları alanda gelen iş tekliflerini inceliyor. İncelediği iş tekliflerinden kendine uygun olanını tercih ederek müşteriye iş için belirlediği fiyat teklifini yolluyor. Usta ve müşteri karşılıklı anlaşıldığı takdirde usta işi yapıyor. Sitenin Ustasına sağladığı işten komisyon talep etmemesi ise kişilerin yoğun ilgisini görmesine neden oluyor.



Ustalar Ustamgeliyor.com sitesi ile çalışmaktan Memnun!



Benzeri kuruluşların müşterilerine sağladığı işlerden aldığı dudak uçuklatan komisyonların ustamgeliyor.com sitesi tarafından alınmıyor olması, bünyesindeki ustaların her geçen gün çoğalmasına ve yıllardır hizmet veren ustaların siteden çok memnun olmasına neden olmuş gibi görünüyor. Boya badana işleri, evden eve nakliyat ustaları ve daha birçok kategori, ne ararsan burada!



Usta ve müşteri arasında köprü olan site, deneyimli ekip arkadaşları ile karşılaştıkları en ufak problemi hızlı bir şekilde çözebilmek adına her zaman ulaşılabilir çağrı merkezleri ile usta ve müşterileri ile irtibatı hiç koparmıyor.



Ustamgeliyor.com sitesine yabancı yatırımcılardan dev miktar!



Sürekli adından söz ettiren ustamgeliyor.com sitesi, bu kez de Almanya'nın itibar sahibi firmalarından olan Yasko - Paıpurth tarafından aldığı 500.000 Euro ’luk yatırım ile gündeme geldi. İkinci yatırımı olan Ustamgeliyor.com sitesi Türkiye ekonomisine yapmış olduğu büyük katkı ile gündemi oldukça meşgul edecek gibi görünüyor.



Yedi farklı ülkede hizmet vermeyi hedefleyen site kurucuları, ilk hedefleri olan Almanya’nın Berlin kentinde hizmet ofislerini açarak Avrupa için kolları sıvadılar.

Site için yapılan anketlerde halk tarafından yoğun ilgi görmesinin en büyük nedeni olarak ortaya çıkan sonuçlar ‘’hızlı hizmet’’ , ‘’arandığında açılan çağrı merkezi’’, ‘’ deneyimli ustalar’’, ‘’hızlı usta bulma’’, ‘’ problemi ötelemeyen bir ekip’’ gibi sonuçlara ulaşılmıştır.



Site, izlediği tutum ile kazandığı kitle sayesinde daha uzun yıllar ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacak gibi görünüyor.