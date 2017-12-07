Twitter'da en çok bunları konuştuk!

Gündemi takip etmek konusunda en önemli sosyal medya platformlarından biri olan Twitter, 2017 yılında ülkemizde en çok hangi hesaplar, kişiler, konular ve hashtagler konusunda konuşulduğu ile ilgili veriler açıkladı

Twitter’ın paylaştığı verilerden derlenen bilgilere göre, 2017 yılında Türkiye’de en çok Beşiktaş konuşulurken en çok bahsi geçirilen hesabın ise 11.7 milyon takipçiye sahip olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ait resmi hesap olduğu belirlendi.



Beşiktaş ilk sırada



En çok konuşulan takım olan Beşiktaş’ın ardından en çok etkileşime geçilen futbol takımı Galatasaray olurken, Sarı Kırmızılıları ezeli rakipleri Fenerbahçe’nin takip ettiği belirlendi. Medyaya yılbaşından bu yana Twitter ile ilgili 900 bine yakın haber yansırken Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi Twitter hesabının da Twitter kullanıcılarının en çok etkileşime geçtiği hesaplardan biri olduğu tespit edildi.



Yabancı Justin Bieber, yerli ise Elçin Sangu



Twitter’da Türkiye’de 2017 yılında ünlüler dünyasında en çok konuşulan isim skandallarıyla ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber oldu. Ülkemizdeki Twitter kullanıcılarının bu sene ünlüler arasında en çok Elçin Sangu ve Barış Arduç’un resmi Twitter hesaplarıyla etkileşime geçtiği görüldü.



Depremler ve Elon Musk



Bu sene Türkiye’de ve dünyada yaşanan depremler, sosyal platform olan Twitter’da da çok konuşulurken, ünlü mucit ve iş adamı Elon Musk’ın ülkemizi ziyareti ve Atatürk’ün sözünü paylaşmasının Twitter kullanıcılarının en fazla yorum yaptığı konulardan biri olması dikkat çekti.





