Twitter'da o profil artık olmayacak!

Twitter yumurta hesap olarak bilinen, profil fotoğrafı olmayan kullanıcılarının yumurta görselini kaldırttı

Twitter'da yumurta görseli bulunan, profil fotoğrafı olmayan kullanıcılarının görselinde değişikliğe gidildiği açıklandı. Artık 'yumurta' resimli profiller yerine bundan sonra profillere otomatik olarak yumurta yerine bildiğiniz insan şeklinde bir görsel geldi.Twitter, yumurtanın trollerle özdeşleşmesinden rahatsız olduğunu bu yüzden de böyle bir değişime gittiğini vurguladı. Öte yandan da Twitter ayrıca yumurta resminin çok beğenildiğini ve bu yüzden kullanıcıların kendi fotoğraflarını yüklemek yerine bu avatarı kullanmasının istenilen bir şey olmadığını belirtti.