Twitter'da virüs tespit edildi!

Twitter, sosyal ağda yanlış kişilere gizli mesajlar gönderebilen virüs tespit etti

Twitter'da virüs tespit edildi!
22 Eylül 2018 Cumartesi 15:51

Twitter'dan yapılan açıklamada, virüsün özellikle direkt mesajları ya da korunmalı twitleri etkilediği, bir yılı aşkındır kullanıcıların özel mesajlarının üçüncü taraflara sızdırılıyor olabileceği bildirildi.

Kullanıcılar ve Twitter üzerinden müşteri hizmeti sunan işletmeler arasındaki direkt mesajları etkileyen ve Mayıs 2017'de başlayan virüs sorununun, 10 Eylül'de ortadan kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada virüsten 335 milyon kullanıcının yüzde birinden azının etkilendiği kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #twitter #virüs
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