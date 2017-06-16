Twitter görünümünü değiştirdi. Artık daha sade

Gelen çok sayıda geri bildirim ve fikirlerin ardından Twitter, görünümü değiştiriyor. Twitter, daha sade, hızlı ve kullanımı kolaylığı sunan yeni bir tasarımla kullanıcılarının karşısına çıkıyor

Kullanımı kolaylaştırmak adına daha sade bir görünüme kavuşan Twitter, kullanıcılardan gelen geri bildirimlerden faydalanarak tasarımının son halini verdi.



Önümüzdeki günlerde twitter.com, Twitter iOS, Twitter Android, TweetDeck ve Twitter Lite’da aşağıdaki gibi bazı değişikliklere gidiyoruz. Değişiklikler şöyle olacak:



-Profil, ek hesaplar, ayarlar ve gizliliğin hepsine birden bir yerden ulaşabileceksiniz. Yan tarafta bulunacak yeni gezinti menüsü (side navigation menu) ve uygulamamızın altında bulunan daha az sayıdaki sekme ile karışıklık daha az olacak ve tarama daha kolay gerçekleştirilecek.* Geçen sene Android’deki bu değişikliği çok sevdiğinizi söylemiştiniz. Şimdi bu değişikliği iOS’a da getirecek olmaktan büyük heyecan duyuyoruz.

-Website linkleri şimdi Safari’nin Twitter uygulamasındaki görüntüleyicisinde de açılabiliyor olacak ve böylece hali hazırda giriş yaptığınız internet sitelerine kolaylıkla ulaşabileceksiniz.*

-Tipografimizi daha yalın ve birbirine uyumlu hale getirdik ve başlıkları kalınlaştırdık. Böylelikle olan bitene daha rahat odaklanabileceksiniz. Yuvarlatılmış profil fotoğrafları ise neyin kim tarafından söylendiğini daha anlaşılır hale getirecek.

-Daha sezgisel ikonlarla birlikte Tweetlerle, özellikle Twitter’a yeniyseniz, daha kolay etkileşime geçebileceksiniz. Örneğin insanlar ok şeklindeki ‘cevap ver’ ikonunun silmek veya bir önceki sayfaya geri gitmek anlamına geldiğini düşünüyorlardı. Bu ikonu herkes tarafından iyi bilinip sevilen yorum baloncuğuna çevirdik. Ayrıca daha kusursuz bir etkileşim için ikonları daha sade hale getirdik.

-Tweetler cevap, Retweet ve ‘like’ sayısını anında güncelleyecek ve böylece sohbetleri tam da gerçekleşirken, canlı olarak takip edebileceksiniz.



Ayrıca artırılmış renk kontrastı ve Safari Okuyucu görünümünde destekli linkleri her zaman açabilme seçeneği gibi ekstra erişim alternatiflerini de göreceksiniz.