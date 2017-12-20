Twitter Hesabı Kalıcı Olarak Nasıl Silinir? Twitter Hesap Silme ve Hesap Dondurma Arasındaki Fark Nedir?

Mentionlardan, retweetlerden veya DM’lerden yoruldunuz mu? Belki de sizin için Twitter hesap silme vakti gelmiştir. Bu yazıda Twitter hesabınızı nasıl silebileceğinizi, nasıl dondurabileceğinizi ve aradaki farkları anlatacağız.

Twitter Hesabı Silmekle Dondurmak Aynı Şey mi?

İkisi arasında fark var fakat Facebook’un aksine, Twitter’da sadece hesap dondurma seçeneği bulunuyor. Twitter hesabınızı dondurduğunuzda yavaş yavaş silinmeye başlıyor ve 30 gün içinde yeniden giriş yapmazsanız, sistem otomatik olarak tüm bilgilerinizi sistemden kaldırıyor.

Twitter hesap silme işlemini gerçekleştirmek için hesabınızı dondurmalı, ardından tekrar giriş yapmamalısınız.

Twitter Hesap Silme Son Kararınız mı?

Dediğimiz gibi, Twitter hesabınızı bir kere sildiğinde bütün bilgileriniz de sonsuza kadar ortadan kaybolacak. Bunun anlamı da şu, bugüne kadar attığınız bütün tweetler, takipçileriniz, favorileriniz ve dahası erişilemez hâle gelecek. Ayrıca eski hesap adınızı da başkası kullanarak yeni hesap açabilecek.

Bu yüzden eğer şu anki kullanıcı adınız ya da e-posta adresinden memnun değilseniz, hesabı kapatmak yerine doğrudan Ayarlar sekmesine girip değişiklik yapmayı deneyin. Bu tip sorunlar için Twitter hesap silme işlemine gerek yok.

Twitter Hesap Silme İşlemi Nasıl Yapılır?

Twitter hesap silme, daha doğrusu dondurmak için şu adımları izleyin;

- Bir web tarayıcısından hesaba giriş yapın (Dondurma işlemi uygulamada yapılmıyor).

- Hesap ayarlarınıza gidin.

- Sayfanın altında ‘Hesabımı dondur’ ibaresini göreceksiniz, tıklayın.

- Yazıları okuyarak son kararınızı verin, şifrenizi girerek doğrulayın ve hesabınızı dondurun.

Bu işlemin ardından artık kimse hesabınızı göremeyecek ve eğer 30 gün içinde tekrar giriş yapmazsanız, tüm bilgileriniz kalıcı olarak silinecektir.

Twitter hesap silme adımlarını sırasıyla tamamladıktan sonra tek yapmanız gereken beklemek.

Kaynak: https://www.teknokenar.com/twitter-hesap-silme-3624