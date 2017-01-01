Twitter'ın en büyük eksiği 2017'de tamamlanacak!

Twitter kullanıcılarının beklediği haber nihayet geldi

Twitter kullanıcıları bilir ki en büyük sıkıntı yazdığınız tweeti düzeltememek. Bu sıkıntıyla ilgili Twitter CEO'su Jack Dorsey bir açıklama yaptı. Dorsey açıklamasında heyecanla beklenen tweet düzeltme özelliğinin 2017 yılında geleceğini açıkladı.



En çok kullanılan sosyal medya araçlarından olan Twitter, sürekli yenilenerek kendisini güçlendiriyor. Ancak Twitter'a bir türlü tweet düzeltme özelliği ise gelemedi. Uzun süredir beklenen özellik için güzel haber ise nihayet geldi.



Dün gece uygulamanın CEO'su Jack Dorsey, Twitter'da #Twitter2017 hashtag'i açtı ve kendilerinden beklenen yenilikleri sordu. Ortak sıkıntı ise tweet düzeltme olarak belirlendi. Dorsey, Twitter'ın bu konu üzerinde çalıştığını belirtti.