Twitter'ın en büyük sorunu 140 karakterde yeni gelişme!

Twitter, 140 karakter sınırıyla ilgili yeni bir adım attı

Twitter'ın en büyük sorunu 140 karakterde yeni gelişme!

Twitter kullanıcılarının en büyük sıkıntısı kuşkusuz ki 140 karakter sınırıdır. Twitter, yeni güncellemesiyle bu sınırı biraz genişletti.


Sevilen sosyal medya uygulaması Twitter, en sıkıntılı konu olan 140 karakter durumuna bir esnetme getirdi.

Artık sevilen uygulamada birine yanıt verirken @ ile başlayan kullanıcı isimleri 140 karakterde düşmüyor. Bu sayede bir nebze daha uzun tweet atabilme şansınız oluyor.

Yeni gelen güncelleme ile artık yanıt yazacağınız kişinin kullanıcı ismi tweetin içinde değil de üzerinde görülecek. Bu şekilde kullanıcı isimleri tweet karakteri içinde yer almayacak.

Aynı zamanda bir tweeti okurken artık tweetin başında kullanıcı ismini değil, yazılanları göreceksiniz.

Bu sayede artık atılan tweetleri takip etmek çok daha kolay olacak.
Etiketler; #twitter yenilik #tweet #twitter
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