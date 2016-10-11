Kısa adı FAA olan Amerikan Sivil Havacılık Teşkilatı ( Federal Aviation Administration) Samsung Galaxy Note7 telefonların şarjlarının bitirildikten sonra bir daha şarj edilmemesi gerektiğini belirterek şu duyuruyu yaptı:
“ Amerikan Tüketici Güvenlik Birimi’nin ve Samsung’un açıklamasına dayanarak FAA, yolcuların hiçbir Samsung Note 7 cihazını el bagajlarına koymamalarını ve şarjlarını sonuna kadar bitirip bir daha şarj etmeme konusunda uyarır.”
Bilindiği gibi ABD'deki Southwest Havayolları, yolculardan birine ait Samsung Galaxy Note 7 model telefonun alev alması üzerine henüz kalkış yapılmadığı için bu uçuş iptal edilmişti.
ÜRETİMİ DURDURULDU
Samsung'un yeni cep telefonu Galaxy Note 7 pillerin aşırı ısınması, patlaması ve yanması sonrası tüm dünyadan toplamaya ve değiştirilmeye başlanmıştı. Güney Koreli teknoloji devi, değiştirilen Note 7'ler de patlayınca üretimi geçici olarak durdurma kararı aldı.
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