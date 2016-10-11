11 Ekim 2016 Salı
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Uçaklarda Galaxy Note 7 alarmı

    Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Amerikan Sivil Havacılık Teşkilatı (FAA)’nın bir süre önce bir yolcuya ait Samsung Galaxy Note7 model bir telefonun uçak içinde yanması sonrası bu cihazlar için yapılan uyarıyı güncellediğini duyurdu. FAA telefonların el bagajlarında bile taşınmaması gerektiğini bildirdi

    11 Ekim 2016 Salı 11:05
    Uçaklarda Galaxy Note 7 alarmı
    Kısa adı FAA olan Amerikan Sivil Havacılık Teşkilatı ( Federal Aviation Administration) Samsung Galaxy Note7 telefonların şarjlarının bitirildikten sonra bir daha şarj edilmemesi gerektiğini belirterek şu duyuruyu yaptı:

    “ Amerikan Tüketici Güvenlik Birimi’nin ve Samsung’un açıklamasına dayanarak FAA, yolcuların hiçbir Samsung Note 7 cihazını el bagajlarına koymamalarını ve şarjlarını sonuna kadar bitirip bir daha şarj etmeme konusunda uyarır.”

    Bilindiği gibi ABD'deki Southwest Havayolları, yolculardan birine ait Samsung Galaxy Note 7 model telefonun alev alması üzerine henüz kalkış yapılmadığı için bu uçuş iptal edilmişti.

    ÜRETİMİ DURDURULDU

    Samsung'un yeni cep telefonu Galaxy Note 7 pillerin aşırı ısınması, patlaması ve yanması sonrası tüm dünyadan toplamaya ve değiştirilmeye başlanmıştı. Güney Koreli teknoloji devi, değiştirilen Note 7'ler de patlayınca üretimi geçici olarak durdurma kararı aldı.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Samsung, Galaxy Note 7, Note 7 Uçak

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Murat B. BABAOĞLU Murat B. BABAOĞLU Pireyi deve yapıyoruz
  • Gülseren E. YENİÇAY Gülseren E. YENİÇAY Dostluk 'merhaba' ile başlar
  • Hüseyin ÇATAL Hüseyin ÇATAL Merhaba ve elveda Rosetta
    • GAZETE MANŞETLERİ
    SON DAKİKA
    HAVA DURUMU
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
    EN ÇOK OKUNANLAR
    LİNKLER
    Öneriler
    E-GAZETE
    ARŞİV

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2016 © Copyright © 2010 İzmir Haber Ekspres / İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz