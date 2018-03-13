Üst düzey web ve grafik tasarım, photoshop

İnternet başında çok mu zaman geçiriyorsunuz? O zaman bu vaktinizi sizin için faydalı ve para kazanmaya yönelik etkinliklere de harcayabilirsiniz

Üst düzey web ve grafik tasarım, photoshop
İnternet başında çok mu zaman geçiriyorsunuz? O zaman bu vaktinizi sizin için faydalı ve para kazanmaya yönelik etkinliklere de harcayabilirsiniz. İlgi alanınıza göre çizim yapabilir, fotoğraflarınızla çeşitli oynamalar yaparak onları eğlenceli hale getirebilirsiniz. Kendinize ait bir web sitesi kurabilir orada ilgi alanınıza yönelik içerikler paylaşabilirsiniz. Üstelik bütün bunlar oldukça kolay. Nasıl mı? Bizden alacağınız kısa süreli ve eğitici kurslarla. Firmamız size internet üzerinden çeşitli kurslar vermektedir. Türkiye’nin 4 bir yanından kurslarımıza katılabilir, yaşınız eğitim durumunuz ne olursa olsun eğitimlerimizden faydalanabilirsiniz. Örneğin bir grafik kursu 13 yaşındaki bir çocuktan 60 yaşındaki bir teyzeye kadar herkes tarafından anlaşılır ve kolaydır.

Eğitimlerimiz

  • Grafik Tasarım Eğitimi: Grafik tasarım iki boyutlu yaratıcı çizimler yapmak isteyen herkese hitap eden bir alandır. Tasarladığınız grafikleri afiş, bilboard vb.lerinde kullanılması için kurum ve kuruluşlara satabilirsiniz. Eğer kendinize ait bir markanız varsa kendi logonuzu kendiniz tasarlama keyfine bile varabilirsiniz. Grafik tasarım kursu yaratıcılığınızda sınır tanımayacağınız üretimler yapmanızı sağlayacak.

  • Web Tasarım Eğitimi: Her gün yüzlercesine girdiğiniz internet sitelerinden birini de sizin tasarlamanız web tasarım kursu sayesinde çok kolay.

  • Photoshop Eğitimi: Photoshop konusunda uzman olan herkesin kullandığı gelişmiş programlar üzerinden verdiğimiz eğitimler sayesinde profesyonel photoshop yapmaya bir aydan kısa sürede başlayacaksınız. Photoshop kursu eğlenerek öğrenebileceğiniz en güzel kurslardan biri.

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