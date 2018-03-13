Üst düzey web ve grafik tasarım, photoshop

İnternet başında çok mu zaman geçiriyorsunuz? O zaman bu vaktinizi sizin için faydalı ve para kazanmaya yönelik etkinliklere de harcayabilirsiniz

İnternet başında çok mu zaman geçiriyorsunuz? O zaman bu vaktinizi sizin için faydalı ve para kazanmaya yönelik etkinliklere de harcayabilirsiniz. İlgi alanınıza göre çizim yapabilir, fotoğraflarınızla çeşitli oynamalar yaparak onları eğlenceli hale getirebilirsiniz. Kendinize ait bir web sitesi kurabilir orada ilgi alanınıza yönelik içerikler paylaşabilirsiniz. Üstelik bütün bunlar oldukça kolay. Nasıl mı? Bizden alacağınız kısa süreli ve eğitici kurslarla. Firmamız size internet üzerinden çeşitli kurslar vermektedir. Türkiye’nin 4 bir yanından kurslarımıza katılabilir, yaşınız eğitim durumunuz ne olursa olsun eğitimlerimizden faydalanabilirsiniz. Örneğin bir grafik kursu 13 yaşındaki bir çocuktan 60 yaşındaki bir teyzeye kadar herkes tarafından anlaşılır ve kolaydır.

Eğitimlerimiz