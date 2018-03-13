Üst düzey web ve grafik tasarım, photoshop

Eğitimlerimiz
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Grafik Tasarım Eğitimi: Grafik tasarım iki boyutlu yaratıcı çizimler yapmak isteyen herkese hitap eden bir alandır. Tasarladığınız grafikleri afiş, bilboard vb.lerinde kullanılması için kurum ve kuruluşlara satabilirsiniz. Eğer kendinize ait bir markanız varsa kendi logonuzu kendiniz tasarlama keyfine bile varabilirsiniz. Grafik tasarım kursu yaratıcılığınızda sınır tanımayacağınız üretimler yapmanızı sağlayacak.
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Web Tasarım Eğitimi: Her gün yüzlercesine girdiğiniz internet sitelerinden birini de sizin tasarlamanız web tasarım kursu sayesinde çok kolay.
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Photoshop Eğitimi: Photoshop konusunda uzman olan herkesin kullandığı gelişmiş programlar üzerinden verdiğimiz eğitimler sayesinde profesyonel photoshop yapmaya bir aydan kısa sürede başlayacaksınız. Photoshop kursu eğlenerek öğrenebileceğiniz en güzel kurslardan biri.