Uzaktaki sevgilinizle öpüşmenin yolunu Japonlar buldu

Japonlar ilginç bir buluşa daha imza attı. Artık telefon üzerinden istediğiniz kişiyi öpebileceksiniz

Japonlar ayrı kalan sevgilileri düşündü ve ilginç bir buluşa imza attı. Yeni buluşa göre artık cep telefonu üzerinden öpüşmek mümkün olacak.



Sevgilinizle Messenger, Whatsapp veya Skype üzerinden konuşuyorsunuz ve onu birden öpmek istediniz. Bu mümkün mü? Japonlar yaptı artık mümkün.



Öpüşmek üzerine uzun uzun düşünen Japonlar buna da muhteşem bir çözüm getirdiler ve Kissenger'ı icat ettiler.



Kissenger isminden de anlaşılacağı gibi Kiss İngilizce öpüşmek, enger kısmı da Messenger'da geliyor. Yani Japonlar diyor ki: Mesajlaşırken de öpüşebileceksiniz.



Tabii bunun için Kissenger cihazına sahip olmanız gerekiyor. Eğer karşınızdaki kişide de bu cihazdan varsa bunu telefonunuza takarak sizden çok uzaklarda olan sevgilinizle öpüşme imkanını yakalıyorsunuz.



Kissenger cihazı üzerinde silikon yapay bir dudak var. Ve bu bölüme dudağınızı yapıştırdığınızda yapay dudak üzerinde bulunan motorlar, dudakların yaptığı baskıyı karşı tarafa iletiyor. Böylelikle öpüştüğünüz kişinin dudaklarının hareketini hissedebiliyorsunuz. (Shiftdelete.net)



