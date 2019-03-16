Vodafone red'in seyahat programı "dünya avucunuzda" başladı

Vodafone Red'in seyahat severler için hazırladığı "Dünya Avucunuzda" programı tüm hızıyla devam ediyor. İkinci sezonuna giren programda, dünyanın çok özel ve saklı yerleri konu alınıyor. Eylül sonuna kadar yaklaşık 36 bin kilometre yol kat edilerek toplam 6 ülkenin gezileceği programda, Vodafone Red'in yurt dışı seyahatlerde sunduğu ayrıcalıklar da tanıtılıyor. Vodafone Red'lilere son 1 yılda yurt dışı ayrıcalıklarıyla toplam 1,1 milyar TL'lik fayda sağlandı.

Müşterilerine tarifenin ötesinde bir dünya sunan Vodafone Red, tatil mevsimi yaklaşırken seyahatseverleri ikinci sezonuna giren "Dünya Avucunuzda"programıyla farklı coğrafyalara götürüyor. Alışılagelmiş ve popüler yurtdışı gezi rotaları yerine dünyanın çok özel ve saklı yerlerinin konu alındığı "Dünya Avucunuzda" programında, gidilen bölgelere ilişkin tarihsel ve kültürel bilgiler sunuluyor; izleyicilere daha keyifli bir tatil geçirmeleri için çok özel tüyolar veriliyor. Eylül sonuna kadar yaklaşık 36 bin kilometre yol kat edilerek toplam 6 ülkenin gezileceği programda, Vodafone Red'in yurtdışı seyahatlerde sunduğu ayrıcalıklar da tanıtılıyor.

Vodafone Red'in ayrıcalıklarla dolu dünyasının her geçen gün genişlediğine dikkat çeken Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi:

"Vodafone Red'i müşterilerimize sadece tarife sunan bir marka değil, aynı zamanda sunduğu ayrıcalıklarla müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran bir marka olarak konumlandırıyoruz. Seyahat etmeyi seven Vodafone Red'liler için de pek çok kolaylık sunuyoruz. Bu müşterilerimiz, havaalanına VIP transfer ile gidiyor, sıra beklemeden geçiyor, uçağını lounge'da bekliyor, otel rezervasyonlarında özel ayrıcalıklar yaşıyor. Tarifedeki her yöne dakika, SMS ve internetin tamamını yurtdışında kullanma imkânı veren 'Her Şey Dahil Pasaport – Dünya' servisimizle 104 ülkeyi kapsıyoruz. 'Dünya Avucunuzda' programı, bu servisimizin ve GSM dışı faydalarımızın müşterilerimize seyahat esnasında sağladığı kolaylıkları anlatmak için bize güzel bir fırsat sunuyor. Sık seyahat eden, gezmekten keyif alan herkesi Vodafone Red'in ayrıcalıklı dünyasına davet ediyoruz."

Vodafone Red'liler yurtdışında da ayrıcalıklı

Vodafone Red'liler, "Her Şey Dahil Pasaport – Dünya" servisiyle, yurtdışına seyahat ettiklerinde tarifelerindeki ses, internet ve SMS haklarını 104 ülkede Türkiye'deki gibi özgürce kullanabiliyor. Ayrıca, Türkiye'den 23 Vodafone ülkesini hiçbir ücret ödemeden arayabiliyor. Vodafone Red'lilere, havalimanına VIP transferle ulaşma, havalimanında özel yolcu salonunu indirimli kullanma, havalimanında hızlı geçiş yapabilme ve marka indirimleri gibi ayrıcalıklar da sunuluyor. Vodafone Red müşterilerine son 1 yılda yurtdışı ayrıcalıklarıyla toplam 1,1 milyar TL'lik fayda sağlandı.

Vodafone Red sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor

Vodafone Red'in katkılarıyla yayınlanan "Dünya Avucunuzda" programını Burcu Esmersoy sunuyor. Esmersoy'a seyahatlerinde Instagram fenomeni Sezgin Yılmaz ve National Geographic Traveler Dergisi'nin editörleri eşlik ediyor. Ekibin ilk durağı, Danimarka'nın limanı, kanalları, tarihi binaları ve hareketli caddeleriyle ünlü Kopenhag şehri olurken, ikinci durağı Portekiz'in cennet mekanları Lizbon, Obidos, Peniche, Monsanto, Aveiro ve Porto oldu. Program kapsamında ayrıca, İsviçre, Sicilya, Fransa ve Hırvatistan da ziyaret edilecek.

"Dünya Avucunuzda" ekibinin deneyimleri, seyahat ile eşzamanlı olarak Vodafone Redsosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor ve eşzamanlı olarak National Geographichesaplarından hem ekibin hem de dünyanın masalsı güzellikte daha fazla rotasına erişilebiliyor.

Vodafone Türkiye hakkında

Dünyanın en büyük telekomünikasyon şirketlerinden biri olan Vodafone Grubu'nun bünyesinde yer alan Vodafone Türkiye, "dijitalleşmenin öncü operatörü" olma vizyonu doğrultusunda, birey ve kurumlara sabit, mobil ve içerik hizmetleri dahil tüm telekomünikasyon teknolojilerini tek çatıda sunmaktadır. Türkiye'nin en büyük uluslararası doğrudan yatırımcılarından olan Vodafone Türkiye'nin bugüne kadar toplam yatırımları 21 milyar TL'yi aşmıştır. Vodafone Türkiye, 31 Aralık 2018 itibariyle 23,4 milyon mobil müşteriye ve 845 bin sabit genişbant müşterisine hizmet vermektedir. Ayrıntılı bilgi için www.vodafone.com.tr adresi ziyaret edilebilir.