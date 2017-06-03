Web Tasarımda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Web tasarım ajansları farklı çalışma şekillerine sahip olabilir ama herkesin az çok aynı yoldan gittiğini söylemek mümkündür

1-Web Sitesi Tasarımı

Web tasarım ajansları farklı çalışma şekillerine sahip olabilir ama herkesin az çok aynı yoldan gittiğini söylemek mümkündür. Daha doğrusu bir takım genel geçer kurallar her zaman vardır. Web tasarım yapmaya başlarken web sitenizin ilk izlenimi, kullanıcının sitenizde kalıp kalmayacağı konusunda büyük önem teşkil eder. Kullanıcının aradığı içeriğe rahatça ulaşmasını sağlamalısınız. Site haritası oluşturmalı ve kullanımı en kolaya indirgemelisiniz. Site içi arama motoru kullanıcının aradığını rahatça bulmasını sağlayacaktır. Linkler(bağlantılar) kullanılarak içerikler arası geçişleri kolaylaştırmalı, kullanıcıya ilk bakışta güveni aşılamalısınız.

2-Web Sitesi İçeriği

Tasarımı mükemmel de yapsanız sitenizin içi boşsa hiçbir kullanıcıyı çekemezsiniz. Bütün dişlilerin beraber hareket ettiği makineler gibi sitenin içerik, tasarım vb. unsurları da birlikte hareket etmelidir. URL’nizin sağlayacağınız içeriğe ve yaptığınız işe uygun olması sektörde büyük avantajlar sağlayacaktır. İçeriklerin doyurucu olması kullanıcıyı sitenizde tutacak, diğer içeriklere de göz gezdirmesini sağlayacaktır. Grafik, animasyon ve seslerin yüklenmesi sitenize gelen trafiği arttırır, fakat web sitenizi yavaşlatır. Web tasarım hizmeti sunan ajanslar bu konuda size yardımcı olacaklardır. Bir web tasarım ajansı olarak üzerimize düşeni yapıyor ve vadettiğimiz tüm sözleri yerine getiriyoruz.

3-Web Sitesinin İşlevselliği

Kullanıcı web sitesinde akışkanlık ister. Linkler(bağlantılar) oluşturmamız gerektiğini söylemiştik. Sitedeki her sayfadan anasayfamıza ve diğer sayfalara link çıkışı yapmalıyız. Web tasarım hizmeti dâhilinde ajanslar çıkışların nasıl ve nereden yapılması gerektiğini daha ayrıntılı anlatıyor.

4-Web Sitesinin Güvenilirliği

HTTP protokolüne SSL sertifakasını eklenmesiyle elde edilen HTTPS kodu ile oluşturulan ve sitelere kullanıcı ve Google daha çok güveniyor. Siteye girdiğinizde yazılım indirme ihtiyacı oluşuyorsa kullanıcı o siteyi güvenli bulmuyor ve çıkış yapıyor. Şartlar ve koşullar, sıkça sorulan sorular gibi bölümler oluşturularak sağlanan hizmet konusunda kullanıcı bilgilendirilmelidir. Ekibinizin kullanıcı tarafından görülmesi de kullanıcıya güven veriyor. Stok foto kullanımı ise kullanıcının güvenini sarsıyor. Kullanıcı internet hakkında bilgi sahibidir ve stok fotoğrafa para ödediğinizi bilir.

5-SEO Uyumlu Web Sitesi Oluşturmak

Web tasarım firmaları bloglarında yer alan ve uzun uzun okuyabileceğiniz “Seo Uyumlu Web Sitesi” konusuna kısaca değineceğiz. Başlıklar, anahtar kelimeler, metalar ve çerçeveler içeriğe uygun olarak seçilmelidir. Site haritasını oluşturmalı ve Google’ın indekslemesine yardımcı olmalıyız. Kullanıcılara yönelik içerikler oluşturmalı ve aynı zamanda bunların özgün ve kaliteli olması için çalışmalıyız. Görüntülenme süresinin Seo’yu etkilediğini unutmayın. Kalitesiz ve kopya içeriği kullanıcı okumayacaktır.