WhatsApp'a fotoğraf filtreleme özelliği

iOS kullanıcılarının beğenisini sunulan yeni WhatsApp özelliği Android sürümüne de geliyor

WhatsApp'a fotoğraf filtreleme özelliği

Popüler mesajlaşma uygulaması platformu daha da ilgi çekici kılabilmek adına yeni güncellemelerine devam ediyor.

WhatsApp, Android kullanıcılarına fotoğraf filtreleri özelliğini sunmak üzere testlere başladı.

WhatsApp'ın son beta sürümüne fotoğraf filtreleri gözüktü, şirket daha sonra bu özelliği beta sürümünden kaldırdı.

iPhone uygulamasındakiyle aynı şekilde Android için WhatsApp fotoğraf filtreleri de 5 farklı seçenek sunacak.

Ancak bu özelliğin kullanıma gireceği tarih için ise henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Etiketler; #whatsapp #android
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