WhatsApp'a paralı özellik!

WhatsApp paralı olan Business'ı devreye sokmaya hazırlanıyor. Peki WhatsApp Business ne ve whatsapp'tan farkı ne?

WhatsApp, iş dünyası için yeni bir uygulamaya geçiyor. Sadece şirketlere özel olan uygulama şu an test aşamasında. Tüm dünyada test aşamasında olan uygulama, Türkiye'de de test edilmeye başlanıyor.





Test için belirli bir kitleye dağıtılan WhatsApp Business sayesinde kurumsal firmalar, müşterileri ile WhatsApp üzerinden anlık olarak haberleşebilecekler. Müşteriler de bu sistem üzerinden kurumsal firmanın kimlik bilgilerine (e-mail, internet adresi..vs) ulaşabilecekler.





Henüz resmi olarak dağıtılmamış olan uygulamanın ne zaman kurumsal firmalar tarafından kullanılmaya başlanacağı ve tüm özellikleri konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor.







Whatsapp'ın resmi blogundaki bültene göre de, kullanıcıların Whatsapp'taki büyük şirketlere ait hesaplarla daha kolay iletişim kurması adına eklemeler yapıldığı belirtildi.





Whatsapp'ın blogunda "Küçük şirketler için ücretsiz olan Whatsapp Business uygulaması üzerinden kullanılacak yeni araçlar ve havayolu şirketleri, E-ticaret siteleri, bankalar gibi büyük şirketler için girişim çözümlerini test etmekte oldukları" ifade edildi.







Son zamanların en sık kullanılan uygulaması Whatsapp'ı Facebook 2014 yılında 22 milyar dolara satın almıştı.