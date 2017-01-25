Whatsapp'a üç yenilik daha. Bundan sonra fotoğraf gönderirken...

Ünlü mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a üç yeni özellik daha geldi

Whatsapp'a üç yenilik daha. Bundan sonra fotoğraf gönderirken...

En çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp kendisini yenilemeye devam ediyor. WhatsApp uygulaması üç yeni özelliği daha bünyesine ekledi.

Bu özelliklerden birisi fotoğraf gönderme üzerine. Önceden tek seferde 10 fotoğraf gönderebilen kullanıcılar artık tek seferde 30 fotoğraf veya video gönderebilecek.

Gelen ikinci özellik ise internet yokken de 'gönder' butonunun kullanılabilmesi. Bu özellik sayesinde internetiniz yoksa bile mesajınızı yazıp gönderebileceksiniz. Mesajlarınız ise internet olduğunda karşı tarafı iletilecek.

Whatsapp'a gelen üçüncü özellik ise depolama ile ilgili. Yeni uygulamaya göre istenilen sohbetteki bazı mesaj tipleri ayarlardan temizlenebilecek.

 

Etiketler; #whatsapp #whatsapp yenilik
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