Whatsapp'ı internetsiz kullanmanın yolu

Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp'ı internetsiz de kullanmak mümkün. Peki bunu nasıl yapacaksınız? İşte adım adım telefondan internetsiz WhatsApp kullanma rehberi

Bilindiği üzere Wi-Fi veya Hücresel Veri bağlantısının olmadığı zaman WhatsApp'tan gönderilen mesajlar, aktif internet bağlantısı olana kadar uygulamada kalıyor, daha sonra kullanıcıya gönderiliyor. Ancak WhatsApp’ı artık internetsiz şekilde kullanabilmek mümkün olacak.



İnternetsiz WhatsApp kullanabilmek için bir takım ayarlar yapmak gerekiyor. Ancak internetsiz WhatsApp şimdilik sadece Android cihazlarda çalışıyor. iOS'te ise ayarlar bölümünün kısıtlı olmasından dolayı proxy ve port değişimi yapılamadığını belirtelim.



İnternetsiz WhatsApp nasıl kullanılır?

1- Android cihazınızdan Ayarlar>Bağlantılar>Mobil Ağlar bölümüne girin.2- Mobil Ağlar bölümünden ise Erişim Noktası Adları seçeneğine tıklayın.3- Erişim Noktası Adları ekranında sağ üst bölümde yer alan “ekle” seçeneğine tıklayın.4- Açılan ekranı aşağıdaki bilgilere göre doldurun.İsim: WhatsAppAPN: internetProxy: 127.0.0.01Bağlantı noktası: 80805- Bu işlemleri yaptıktan sonra profili kaydedin ve Erişim Noktası Adları bölümünden WhatsApp’ı seçin.Bu işlemi yaptıktan sonra telefon 4G bağlantısında kalmaya devam ediyor, ancak GSM şirketi internet harcamanızı size yansıtmıyor. Normal ayarlara döndüğünüzde ise bu süreçteki internet kullanımınız tek seferde size yansıtılıyor.