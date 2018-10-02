WhatsApp kullananlar dikkat! 2019'dan itibaren...

WhatsApp üzerinden para kazanmayı planlayan Facebook, 2019'da İOS kullanıcılarına reklam göstermeye başlayacak

WhatsApp kullananlar dikkat! 2019'dan itibaren...
02 Ekim 2018 Salı 09:56

WhatsApp'ın Yeni sahibi Facebook, 2019'da WhatsApp İOS uygulamasında reklam göstermeye başlayacak. Mesajların şifrelendiği uygulamada, reklamların kişiye özel nasıl sunulacağı hala gizemini koruyor.

WABetaInfo tarafında aktarılan bilgiye göre, Facebook'un önünde iki seçenek var; ya WhatsApp'ın uçtan uca şifreleme özelliği kırılarak kullanıcıların dijital kimliği oluşturulacak, veya WhatsApp kullanıcıları uygulaması Facebook hesapları ile eşleştirecek. Bu şekilde WhatsApp kullanıcıları, Facebook verilerine göre WhatsApp'ta reklam görecekler.


TEPKİLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Güvenilirliği tartışılan Facebook'un, WhatsApp'ın uçtan uca şifreleme özelliğinin kırması tepkileri üzerine çekerken, Facebook hesabı olmayanların da ne yapacağı belli değil.

Etiketler; #whatsapp #facebook
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