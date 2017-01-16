Whatsapp kullanıcılarına çok önemli uyarı!

BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, Twitter adresi üzerinden popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta tespit edilen güvenlik açığına dikkat çeken bir paylaşım yaptı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, WhatsApp üzerinde tespit edilen güvenlik açığı nedeniyle, gönderilen mesajların üçüncü kişiler tarafından okunabildiğine işaret etti. Sayan, "WhatsApp, uçtan uca şifrelenen mesajlarınızı 'gerektiğinde' okuyabiliyor. Cihazın hafızasında saklanan bir 'anahtar' yardımıyla şifre çözülüyor" tweetini paylaştı.