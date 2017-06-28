Whatsapp'ta mesajınızı geri almak için 5 dakikanız var!

Whatsapp'ta birine gönderdiğiniz mesajdan pişman mı oldunuz; 'keşke göndermeseydim' mi diyorsunuz? Artık bu pişmanlıklar tarih oluyor; zira Whatsapp size artık mesajlarınızı geri alabilmenize imkan vermeye başlıyor. Peki bu nasıl olacak?

Dün kendi sitesinde sıkça sorulan sorular sayfasını güncelleyen ancak daha sonra sayfayı kaldıran Whatsapp; iPhone, Android ve Windows Phone cihazlarında gönderilen bir mesajın nasıl geri alınacağını açıkladı. SSS - Sıkça Sorulan Sorular sayfasındaki bilgilere göre Geri Al özelliği ile bir grup veya bireysel mesajlaşma ekranında gönderilen mesajı geri almak mümkün.



Ancak bunun bir zaman kısıtlaması var. Gönderilen mesajı geri almak için en fazla 5 dakikanız var. Aksi takdirde mesajı geri alamıyorsunuz. Mesajı geri almayı başarıp başarmadığınızı ise “mesaj geri alındı” ibaresini gördüğünüzde anlayabiliyorsunuz.



Mesajları geri almak için yapacağınız çok basit: Android'de mesaja dokunup basılı tutun, sonra Menü tuşuna > Geri al'a dokunun. iPhone ve Windows Phone'da mesaja dokunup basılı tutun, sonra Geri al'a dokunun.



Başarılı bir şekilde geri aldığınız mesajlar kişilerinizin sohbetlerinden kayboluyor. Aynı şekilde bir sohbette "Mesaj geri alındı" görürseniz, bu gönderenin mesajı geri aldığını gösterir.



İletilerin başarıyla geri alınması için siz ve alıcının Android, iPhone veya Windows Phone için en son WhatsApp sürümünü kullanıyor olması gerekiyor. Sürümler iki tarafta farklıysa geri alma işlemi yapılamıyor.