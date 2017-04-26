Whatsapp'ta mesajlarınız artık sesli okunabilecek

Whatsapp'ta mesajlarınız artık sesli okunabilecek

Artık yürürken veya araç kullanırken WhatsApp mesajlarınızı rahatlıkla kontrol edebileceksiniz.


WhatsApp yeni bir güncelleme daha getirdi. Sadece Apple kullanıcılarının işine yarayacak güncelemede artık WhatsApp'e gelen mesajlarınızı Siri sesli bir şekilde okuyabilecek.

Güncelleme bugün yayınlandı. Buna göre artık WhatsApp mesajlarınızı zorlu şartlarda okumanız gerekmeyecek. Onun yerine sanal asistanınız Siri, mesajınızı size sesli olarak okuyacak.

Ancak bu özelliği kullanmak istiyorsanız iOS 10.3 versiyonuna sahip olmanız da gerekiyor. Eğer bu özelliğe sahip değilseniz bu özelliği de kullanamazsınız.

 
Etiketler; #whatsapp #siri #apple
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