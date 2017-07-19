Whatsapp'tan Youtube yeniliği!

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılarına yeni özellikler sunmaya devam ediyor. Google ile el sıkışan WhatsApp çok konuşulacak bir yeniliğe imza atacak

Whatsapp'tan Youtube yeniliği!

WhatsApp geçtiğimiz günler yayınladığı yeni güncellemeyle arkadaşlarınıza telefonunuzdaki herhangi bir dosyayı rahatlıkla gönderebilmenin önünü açmıştı.

Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması şimdi ise Google ile vardığı işbirliği ile önemli bir yeniliğe imza atmaya hazırlanıyor.

WhatsApp YouTube uygulamasına ihtiyaç duymaksızın YouTube kaynaklı videoların sohbet penceresinde izlemeye izin veren yeni özelliği test ediyor.

Söz konusu özellik şimdilik iOS platformunda, iPhone 6 ve daha üst modellerde kullanılabiliyor.

Özelliğin Android ve Windows Phone'a için geliştirilip geliştirilmeyeceği belli değil.

Etiketler; #whatsapp #youtube #google
Önceki Haber
Sorun çıkartan darbe sanıklarına özel uygulama!
Sonraki Haber
Ankara'da sürpriz görüşme!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.