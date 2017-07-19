Whatsapp'tan Youtube yeniliği!

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılarına yeni özellikler sunmaya devam ediyor. Google ile el sıkışan WhatsApp çok konuşulacak bir yeniliğe imza atacak

WhatsApp geçtiğimiz günler yayınladığı yeni güncellemeyle arkadaşlarınıza telefonunuzdaki herhangi bir dosyayı rahatlıkla gönderebilmenin önünü açmıştı.



Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması şimdi ise Google ile vardığı işbirliği ile önemli bir yeniliğe imza atmaya hazırlanıyor.



WhatsApp YouTube uygulamasına ihtiyaç duymaksızın YouTube kaynaklı videoların sohbet penceresinde izlemeye izin veren yeni özelliği test ediyor.



Söz konusu özellik şimdilik iOS platformunda, iPhone 6 ve daha üst modellerde kullanılabiliyor.



Özelliğin Android ve Windows Phone'a için geliştirilip geliştirilmeyeceği belli değil.