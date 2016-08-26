Şirket, bu çerçevede kullanıcı sözleşmesini yenileyerek, uygulamayı da güncelledi. Şirketlerin kullanıcılara gönderebileceği mesajlarda, reklam amaçlı kısa mesajlardan daha çok bilgilendirme amacı yer alacak. Ayrıca yenilenen kullanıcı sözleşmesine göre yaklaşık 2 yıl önce WhatsApp’ı 16 milyar dolara satın alan Facebook ile de veriler paylaşılacak.



ERTELENEN UÇUŞLAR BİLDİRİLECEK



Şirketten yapılan açıklamada, “Bu yıl daha önce duyurduğumuz gibi, üçüncü parti bant reklamları ve spam (istenmeyen) mesajlar olmadan, sizin için önemli olan işletmelerle iletişim kurmanızın yollarını araştırmayı deniyoruz. Bu bankanızdan gelen bir fraud uyarısı olabileceği gibi, havayollarından gelen ve uçuşunuzun ertelendiğini bildiren bir bildirim olabilir. Pek çoğumuz bu bilgileri SMS mesajı veya telefon araması olarak başka yerlerden alıyoruz. Bu özellikleri önümüzdeki aylarda test etmek istiyoruz ama bunu yapmak için hizmet koşulları ve gizlilik politikamızı güncellememiz gerekiyor” denildi.



NUMARALARI PAYLAŞMAYACAĞIZ



İnsanların özel hayatları için ne demek olduğuyla ilgili spekülasyonlar çıkabileceğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Değerlerimiz ve özel hayatınıza olan saygımız WhatsApp’ta aldığımız kararlara yön vermeye devam ediyor. İşte bu nedenle uçtan uca şifrelemeyi devreye soktuk. Bu demektir ki, konuştuğunuz kişi haricinde hiç kimse mesajlarınızı okuyamaz. Biz, Facebook veya herhangi başkası mesajlarınızı okuyamaz. Telefon numaranızı reklamverenlerle ve Facebook’taki diğer kişilerle paylaşmıyoruz. Önümüzdeki 30 gün süresince, WhatsApp bilgilerinizin size arkadaş önerileri yapılması veya Facebook’un diğer özellikleri için kullanılmamasını seçme opsiyonunu size sunuyoruz. Özel iletişimin önemine duyduğumuz inanç sarsılamaz ve WhatsApp’ta en hızlı, en basit ve en güvenilir deneyimi sağlama vaadimiz bakii.”



Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir, teşekkür ederiz.