21 Eylül 2016 Çarşamba
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    • Whatsapp'a yapay zekaya sahip bir rakip geldi: Allo

    Google, yapay-zekadan güç alan mesajlaşma uygulaması Allo'yu indirmeye sundu!

    21 Eylül 2016 Çarşamba 10:38
    Whatsapp'a yapay zekaya sahip bir rakip geldi: Allo
    Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması Whatsapp'a rakip geldi. Facebook'un satın aldığı ücretsiz mesajlaşma uygulaması Whatsapp'ın rakibinin adı ise Allo. Google'ın uygulaması olan Allo, mayıs ayında duyrulmuştu. Google, şimdi de uygulamayı resmi olarak indirmeye sundu. Allo'nun farkı ise yapay zekaya sahip olması. Yani uygulama size gelen mesajlara en uygun cevabı tavsiye ediyor ve bu şekilde zaman tasarrufu yapmanıza neden oluyor. Öte yandan Allo, sorularınıza cevap veriyor ve googleda arama yapıp bu aramaların linkini de atma özelliğini bünyesinde bulunduruyor.

    Google Mayıs'ta yaptığı konferansta 'akıllı mesajlaşma uygulaması' olan Allo'yu duyurmuştu. Whatsapp'a benzer şekilde Allo'nun sizi tanımak için istediği tek şey telefon numaranız. Firma sonunda uygulamayı resmi olarak indirmeye sundu.

    Allo'nun iki taraflı güvenlik özelliği, geçici gizli mesaj fonksyonu, etiketleri ve bir çok yazı formatı var. Yeni uygulamanın en ilginç özelliği ise yapay-zeka ile desteklenmiş olması. Öğrenebilen bir yapay zekaya sahip Allo, gelen mesajlara en uygun cevapları tavsiye ediyor ve zamandan tasarruf etmenizi sağlıyor.

    Google Assistant'ı destekleyecek olan Allo, sorularınıza cevap veriyor ve Google aramaları yapıp bunları özel linkler olarak yollayabileceğiniz seçenekler sunabiliyor. Allo, piyasaya köklü şekilde tutunmuş Whatsapp ve Messenger'a rakip olabilecek mi merak konusu. Google, bundan yaklaşık bir ay önce de görüntülü arama uygulaması olan Duo'yu yayınlanmıştı. Duo gibi Allo da şu an yalnızca mobil üzerinden çalışıyor; mobil ve masaüstü sürümü şimdilik bulunmuyor.

    iOS ve Android için indirmeye sunulan Allo'nun kademeli dağıtımına sabredemeyenler, APK dosyasını APK Mirror üzerinden indirebiliyorlar.
    Anahtar Kelimeler: Allo, Google Allo, Whatsapp Rakip

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