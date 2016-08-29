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    • Whatsapp'ın yeni güncellemesi GIF

    WhatsApp’a yeni gelecek güncelleme ile artık GIF desteği geliyor

    29 Ağustos 2016 Pazartesi 15:13
    Whatsapp'ın yeni güncellemesi GIF
    Son zamanlarda oldukça fazla gelen yenilik ve güncellemeler ile dikkat çekmeyi başaran WhatsApp’a bir yeni güncelleme daha gelecek. Yeni güncelleme ile beraber artık GIF desteği gelecek.Bu güncellemeden sonra artık kişiler karşılıklı WhatsApp üzerinden GIF gönderimi yapabilecek. Mesajlaşmanın dışında WhatsApp üzeri dosya gönderimi sağlanırken, GIF desteğininde gelmesi artık daha fazla deneyim yaşanmasını sağlayacak. Kullanıcılar şimdi GIF desteği ile hareketli resimler gönderme imkanını elde edecek.

    GIF Popüler

    Özellikle belirtmekte fayda varki GIF’ler mesajlaşmada büyük önem taşıyacak hale gelmiş. WhatsApp bunun üzerinde iyileştirme çalışması yaparken GIF desteği ile daha eğlenceli bir mesajlaşma hizmeti verecek. Bunun yanında Galaxy Note 7 cihazları olanlar S-Pen ile hareketli GIF’ler oluşturabilecekler. Oluşturulan GIF’ler direk bir şekilde gönderime sunulacak. Bu bakımdan WhatsApp’ın gelecek yeni güncellemesi GIF deneyimi yaşatması bakımından büyük önem taşıyor.

    Rootlu Cihazlarda Zaten Kullanılıyordu

    Elde edilen bilgilere göre rootlu cihazlarda WhatsApp’ın GIF özelliği zaten kullanılıyordu. Ancak root teknik bir işlem içerdiğinden dolayı her kullanıcı bunu yapmamıştı. WhatsApp’a gelen güncellemenin ardından tüm kullanıcılar bu özelliği kullanacak. Şuan WhatsApp’a gelecek olan güncellemenin geliş tarihi bilinmese bile önümüzdeki günlerde gelebilir. İlerleyen günlerde WhatsApp’ın resmi açıklaması ile GIF desteği ne zaman gelecek net bir şekilde öğrenilecek. WhatsApp‘a bu güncellemenin gelmesi geç düşünülse bile kullanıcılar bu haberi okuyunca eminizki sevinecekler. (pcwebim)
    Anahtar Kelimeler: Whatsapp, Whatsapp Gif

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