En sevilen mesaj uygulaması olan WhatsApp
, yenilenmeye devam ediyor. Uygulamanın son yeniliği ise fotoğraf paylaşmayı sevenleri bir hayli ilgilendiriyor. Kullanıcılar artık fotoğraf paylaşırken, fotoğrafa emojiler, efektler ekleyebilecek ya da elle fotoğrafın üzerine çizim yapabilecek. Öte yandan son güncelleme ön kameraya flaş desteği de veriyor ve selfie sevenlere az ışıklı ortamda bile güzel sonuç alabilme imkanı sunuyor.
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların fotoğraf paylaşma alışkanlıklarını değiştirecek yeni özellikleri kullanıma sunuyor. Söz konusu yenilikle birlikte kullanıcılar ilgili tuşa dokunduklarında fotoğraflarda çeşitli efektler ve emojiler kullanmaya ve elle çizim yapmaya olanak tanıyan değişiklikler yapabiliyor.
Güncelleme ayrıca ön kameraya da bir flaş desteği getirerek selfie tutkunlarının az ışıklı ortamlarda bile etkili sonuçlar almasına yardımcı oluyor. Yenilikler arasında uygulama dahilinde video kaydederken ön ve arka kameralar arasında geçiş yapma ve yakınlaştırma gibi olanaklar da yer alıyor.
Halihazırda Snapchat ve diğer kamera ağırlıklı uygulamalara aşina olan kullanıcıların WhatsApp
'taki bu yeniliklere alışmakta zorluk çekmeyeceklerini söyleyebiliriz. Diğer yandan bu özelliklerin WhatsApp'a da geliyor olması milyarlarca kullanıcıya sahip uygulama için oldukça önemli bir gelişme.
WhatsApp'ın yeni kamera özellikleri halihazırda Android telefonlara sunulmuş durumda. iPhone kullanıcıları ise uygulamanın iOS güncellemesi için biraz daha beklemek zorunda kalacaklar.
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