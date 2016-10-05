05 Ekim 2016 Çarşamba
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • WhatsApp'ta paylaşılan fotoğraflara düzenleme geliyor

    WhatsApp, yeni bir güncellemeyle birlikte, Snapchat benzeri kamera özelliklerini kullanıma sunuyor

    05 Ekim 2016 Çarşamba 11:13
    WhatsApp'ta paylaşılan fotoğraflara düzenleme geliyor
    En sevilen mesaj uygulaması olan WhatsApp, yenilenmeye devam ediyor. Uygulamanın son yeniliği ise fotoğraf paylaşmayı sevenleri bir hayli ilgilendiriyor. Kullanıcılar artık fotoğraf paylaşırken, fotoğrafa emojiler, efektler ekleyebilecek ya da elle fotoğrafın üzerine çizim yapabilecek. Öte yandan son güncelleme ön kameraya flaş desteği de veriyor ve selfie sevenlere az ışıklı ortamda bile güzel sonuç alabilme imkanı sunuyor.

    Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların fotoğraf paylaşma alışkanlıklarını değiştirecek yeni özellikleri kullanıma sunuyor. Söz konusu yenilikle birlikte kullanıcılar ilgili tuşa dokunduklarında fotoğraflarda çeşitli efektler ve emojiler kullanmaya ve elle çizim yapmaya olanak tanıyan değişiklikler yapabiliyor.



    Güncelleme ayrıca ön kameraya da bir flaş desteği getirerek selfie tutkunlarının az ışıklı ortamlarda bile etkili sonuçlar almasına yardımcı oluyor. Yenilikler arasında uygulama dahilinde video kaydederken ön ve arka kameralar arasında geçiş yapma ve yakınlaştırma gibi olanaklar da yer alıyor.

    Halihazırda Snapchat ve diğer kamera ağırlıklı uygulamalara aşina olan kullanıcıların WhatsApp'taki bu yeniliklere alışmakta zorluk çekmeyeceklerini söyleyebiliriz. Diğer yandan bu özelliklerin WhatsApp'a da geliyor olması milyarlarca kullanıcıya sahip uygulama için oldukça önemli bir gelişme.

    WhatsApp'ın yeni kamera özellikleri halihazırda Android telefonlara sunulmuş durumda. iPhone kullanıcıları ise uygulamanın iOS güncellemesi için biraz daha beklemek zorunda kalacaklar.
    Anahtar Kelimeler: Whatsapp, Whatsapp Yeni özellik

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Gülseren E. YENİÇAY Gülseren E. YENİÇAY Adam ve adamcıklar...
  • İnci MUTLUER İnci MUTLUER Neredeyiz?
  • C. Şefik KOLDAŞ C. Şefik KOLDAŞ Bayram önerilerim
    • GAZETE MANŞETLERİ
    SON DAKİKA
    HAVA DURUMU
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
    EN ÇOK OKUNANLAR
    LİNKLER
    Öneriler
    E-GAZETE
    ARŞİV

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2016 © Copyright © 2010 İzmir Haber Ekspres / İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz