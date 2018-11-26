Xiaomi Mi 8 Özellikleri Nelerdir

Dünyada her kesimden beğeni toplayarak çok ciddi satış rakamlarına ulaşmayı başaran Çin’in telefon markası Xiaomi uzak doğu piyasasında en önde geliyor

Dünyada her kesimden beğeni toplayarak çok ciddi satış rakamlarına ulaşmayı başaran Çin’in telefon markası Xiaomi uzak doğu piyasasında en önde geliyor. Uluslararası satış sıralamalarında ise beşinci sırayı alarak ciddi bir başarıya imza atan Xiaomi Mi7 adıyla tanıtılması beklenirken Mi8 adı ile satışa sunulan yeni telefon modeli ile dikkatleri üzerine çekiyor. Telefonun isminin Mi 8 olarak belirlenmesi ise Xioami’nin 8. Yılını kutlayacak olmasına dayanıyor.

Xiaomi Mi 8 ve Kamera Donanımı

Günümüzün fotoğraf çekimi trendleri ve ihtiyaçları dikkate alındığından tek kameralı cep telefonları geçerliliğini kaybediyor. Bunun farkında olan Xiaomi Mi 8 modelinde 3 kamera birden sunuyor. Arka panelde iki kamera ve ön panelde bir kamera bulunduran telefon iddialı ve doğal çekimlere imkân veriyor. Arka paneldeki ekranlardan biri ana kamera vazifesi görüyor. Ana kamerada f/1.8 diyafram açıklığı bulunurken 12 mp çözünürlük imkanı sunuyor. Yardımcı kameranın çözünürlüğü de 12 mp olmasına rağmen diyafram açıklığı f/2.8 olarak değişiyor. En önemli ayrıntılardan birisi de ön kamera ortaya çıkıyor. Ön kameranın çözünürlüğü 20 mega piksel ve canlı fotoğraf çekimlerine izin veriyor. Ayrıca ön kamerada kızılötesi ile kullanıcının yüzünü tanıyan güvenlik sistemi de bulunuyor. Video çekiminde de Xiaomi Mi 8 rakiplerine oranla kaliteli video kayıt yapılmasına imkân veriyor. Stereo ses kaydına 4k çekim modu eklenince kaliteli video çekimi yapmak için sadece kullanıcının mahareti kalıyor. Son zamanların popüler çekim tekniği olan portre ve selfie çekimleri için Mi8 özel teknik özellikler içeriyor.

Xiaomi Mi 8 Ve Yüksek Performans

Xiaomi Mi 8 teknoloji meraklılarının karşısına 6 GB ram işlemcisi ile çıkıyor. Üç tür hafıza seçeneği sunan Mi 8’de 64,128 ve 256 GB hafıza bulunuyor. Mi8 fiyatlandırması u hafıza seçeneklerine göre değişiyor. Akıllı telefonların ekran boyutlarının önemini bilen Xiaomi; Mi 8 modelinde 6.21 inç ekran genişliği ile geniş bir kullanım alanı sunuyor. Geniş ekran amoled ekrandan oluşuyor ve 2246 x 1080 piksel çözünürlük ile telefonun kullanımı keyifli hale geliyor. Dokunmatik ekranların en önemli sorunlarından olan kırılma, çatlama gibi hassas durumlara düşünülerek Mi 8 CorningGorillaGlassekran ile olası sorunlardan uzaklaşıyor. 175 gram ağırlığa sahip olan Mi 8 taşımada rahatlık sunuyor. Ayrıca Mi 8 modeli yüz tanıma, parmak izi gibi güvenlik sistemleri ve avantajlarını da barındırıyor.

Xiaomi Mi 8 ve Explorer Edition Teknolojisi

Xiaomi Mi 8 modelleri 6 GB ram ve üç farklı hafıza seçeneği ile satışa sunulurken farklı sürüm olarak lanse edilen Explorer Edition modeli 8 gb ram işlemci ile daha fazla performans vadediyor. Diğer modellerden farklı olarak Explorer Edition modelinde telefonun arka paneli transparan olarak tasarlanmış ve telefona daha hoş bir görünüm kazandırılmış. Ekran üzerinde parmak izi okuyucu işlevi bulunduran Explorer Edition kullanıcılarında heyecan uyandırıyor. Tüm Mi 8 cep telefonları şu anda beyaz, mavi, altın ve siyah renkleri ve sabit çelik kasası ile telefon alacak olanlara farklı, avantajlı ve yüksek donanımlı bir alternatif oluyor. Ürünle ilgili diğer detaylara ve fiyat bilgisine ulaşmak için https://www.incehesap.com/xiaomi-mi-8/