Yavaşlayan iPhone'ler için Apple'dan özür!

Apple eski iPhone modellerini kullanıcıların rızası olmadan yavaşlattığı için özür diledi ve batarya değişimlerinde indirim yapacağını açıkladı

Yavaşlayan iPhone'ler için Apple'dan özür!

ABD’li teknoloji şirketi batarya değişimlerinde 50 dolarlık bir indirim uygulayacaklarını, batarya değişim fiyatının 79 dolar değil 29 dolar olacağını, 2018 başlangıcında iPhone bataryalarının performansıyla ilgili yeni bir iOS (işletim sistemi) yazılım güncellemesi olacağını duyurdu.

Apple eskidiğinde, soğuduğunda ya da şarjı çok azaldığında bataryanın aniden kapanmaması için iPhone 6, 6S, 7 ve SE modellerini yavaşlattığını kabul etmiş, şirket hakkında ABD’de sekiz ayrı dava açılmıştı.

Apple’ın websitesinden yapılan açıklamada, “Müşterilerimizden iPhone modellerinin eski bataryalarındaki sorunu hallediş biçimimiz ve bu konudaki iletişimimizle ilgili geri dönüşler almaktayız. Bazılarınız Apple’ın sizi hayal kırıklığına uğrattığını düşünüyor olabilir. Çok özür diliyoruz. Konuya ilişkin bir yanlış anlaşılma oldu. Sorunu netleştirip yapacağımız değişiklikler hakkında bilgi vereceğiz” denildi.

Etiketler; #apple #iphone
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