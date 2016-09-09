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    • Yaz saat uygulaması kalıcı oldu, peki cepte saatler nasıl ayarlanacak?

    Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İşadamları Derneği (MOBİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Ekşi̇, "Yaz saati uygulamasının sürekli hale gelmesi dolayısıyla cep telefonlarındaki 'otomatik tarih ve saat diliminin aktif tutulması halinde herhangi bir problem yaşanmayacak." dedi

    09 Eylül 2016 Cuma 11:31
    Yaz saat uygulaması kalıcı oldu, peki cepte saatler nasıl ayarlanacak?
    Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İşadamları Derneği (MOBİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Ekşi yaptığı açıklamada, Resmi Gazete'de dün yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile kış saati uygulamasının kalktığını, yaz saati uygulamasının da sürekli hale geldiğini belirterek, kararla telefon saatlerinin her yıl "ileri-geri" alma zorunluluğunun ortadan kalktığını ifade etti.

    Cep telefonlarındaki "Otomatik tarih ve saat dilimi" uygulamasının aktif tutulmasını isteyen Ekşi, söz konusu uygulamanın aktif tutulması halinde telefonların saat ayarıyla ilgili herhangi bir problemin yaşanmayacağını, yurt dışına çıkışlarda da saat ayarıyla uğraşmaya gerek kalmayacağını bildirdi.

    Ekşi, "Otomatik tarih ve saat dilimi seçildiğinde, telefon herhangi bir müdahaleye ihtiyaç duymadan, sistem üzerinden aldığı bilgilerle kendini güncelleyebiliyor. Düne kadar aynı saat diliminde olduğumuz yaz saati uygulaması olan ülkelerle 5 ay boyunca aynı saat diliminde olmayacağız." diye konuştu.
    Haber Kaynağı: AA
    Anahtar Kelimeler: Cep Telefonu, Cep Telefonu Saat Ayarı

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