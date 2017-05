Yazılım Şirketi Seçerken Sormanız Gereken 5 Soru

Şirket içinde ERP kurulumuna karar vermek kadar, doğru yazılım şirketini seçmek de hayati önem taşıyor

IT sorumluları bu noktada büyük ve bilindik yazılımları tercih ederek, riskten korunmaya çalışabiliyor. Ne var ki bu tür yazılımlar ve kurulumu gerçekleştiren çözüm ortakları; çoğu zaman seri üretime yakın bir düzende çalıştığı için birçok firmanın büyük ihtiyaç duyduğu özelleştirmeleri yapamıyor. Oysa bu özelleştirmeler ve canlıya geçiş sonrası sunulan destek, bir ERP projesinde yanlış yatırımla gerçek başarı arasındaki farkı belirliyor.

ERP’nin uzun soluklu bir yatırım olması; yerel ve özel çalışan yazılım şirketlerinin geleceğe hazır olmasını gerektiriyor. Bu tür bir çözüm ortağıyla çalışmayı düşünen işletmelerin örneğin 10 yıl sonra devam edebilecek bir hizmetten emin olmaları gerekiyor.

Firmalar için ERP projesine başlayacakları yazılım şirketini seçerken şu soruların yanıtlanması gerekiyor:

Yazılımın Arkasında Kimler Var?

Yazılım ve donanım teknolojilerindeki gelişme neticesinde, çoğu yazılım birbirine benzer sonuçlar veriyor. Bu nedenle ERP yazılımını geliştiren, işletmenize entegre eden ve sonrasında bakım ve destek hizmeti sunan danışmanların yetkinliği ve iş disiplini; projenin işletmenize fayda sağlamasında yazılımın kendisinden daha büyük rol oynuyor.

Güçlü Bir Vizyonu Var Mı?

ERP yazılımının minimum 10 yıl boyunca sorunsuz bir şekilde çalışması için gerekli hazırlıkları yapmış, güçlü bir gelecek vizyonu olan, sınırsız destek gibi benzersiz avantajlar sunan bir çözüm sağlayıcısı size güven sağlayacaktır. Projenin başında sadece danışmanların değil, üst düzey yöneticilerin de yer alması sayesinde tüm süreçler daha sorunsuz ve verimli ilerleyecektir.

İhtiyaç Duyduğunuz Özelleştirmelere Açık Mı?

ERP kurulumunun öncelikli amacı, şirketinizdeki süreçlerde verimlilik sağlayarak maliyetleri düşürmektir. Bunu gerçekleştirmek için çalıştığınız sektöre ya da personelinizin iş yapış biçimine göre çeşitli özelleştirmelere ihtiyaç duyacaksınız. Standart programlarda bu özelleştirmeleri yapmak çoğu zaman mümkün değildir ya da proje ölçeğini (ve bütçeyi) gereksiz biçimde büyütecek iş yükleri ortaya çıkarır. Oysa Login ERP gibi kendi geliştirdiği yazılımı entegre eden bir çözüm ortağı; dilediğiniz şekilde özelleştirme yaparak projeden maksimum faydayı almanızı sağlar.

Sizinle Aynı Motivasyonu Paylaşıyor Mu?

Her yıl sayısız ERP projesi yapan danışmanlar için her bir projenin önemi ve o projeye ayrılan kaynaklar azalır. Oysa butik çalışan, alanında uzman, genç ve kemikleşmiş bir kadroyla iş yapan çözüm ortakları, büyüme eğrisini sürekli kılmak için her projede en yüksek performansla iş yapar. Login ERP gibi özel yazılım firmaları, her yıl belirli sayıda proje gerçekleştirdiği için sahip olduğu müşterilere büyük özen gösterir.