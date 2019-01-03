Yerden Isıtma Sistemleri

Ülkemizde binalarda ısınma sistemi olarak genellikle duvar tipi kalorifer petek sistemi kullanılmaktadır.

Yeni geliştirilen teknolojiler sayesinde birçok yaşam alanında ısınma sistemi olarak yerden ısıtma sistemleri kullanılmaya başlamıştır. Yerden ısınma sistemlerinin tercih edilmesinin nedenleri arasında ısı kaybını en aza indirmek ve daha kaliteli ısı elde edebilmektir. Bu sistemin sağladığı birçok avantaj bulunurken, bazı durumlarda dezavantaj durumu da ortaya çıkabilmektedir.

Yerden Isıtma Nedir?

Yerden ısıtma sistemleri ısı kaynağı olan kombi gibi ısıtıcılardan gelen boruların zemin betonu içerisine belirli mesafelerle döşenerek ısı kaynağından gelen ısının zemin üzerinde eşit dağıtılmasını sağlayan sistemlerdir. İçerisinden sıcak su dolaşımı olacak olan borular zemine eşit olarak dağıtılır, bu ısı kaybını en aza indirerek daha tasarruflu ısı elde etmeyi sağlamaktadır.

Petek sistemlerinde yeterli oranda ısının sağlanabilmesi için ısıtıcı cihazın yüksek sıcaklık değerinde çalışması gerekirken, yerden ısıtma sistemlerinde bu değer daha düşük olmaktadır. Bu enerji tasarrufu yapılmasına ve daha yüksek ısı elde edilmesine neden olmaktadır. Isıtmax tüm binalar için yerden ısıtma sistemi döşeme ve bakımlarını yapmaktadır.

Hangi Zeminlere Yapılabilir?

Yerden ısıtma sistemi yapılabilmesi için zemin yapılarında bir seçim yoktur. Yani tüm zemin tiplerine bu uygulamalar yapılabilmektedir. Zemin yapısı, doğal taş, fayans, seramik, parke, ahşap uygulama gibi tüm uygulamalar altına yapılabilmektedir. Önemli olan ayrıntı zemin yapısına göre uygulanacak sistemin doğru belirlenmesi gerekir. Zemin döşeme özelliklerine göre kullanılan malzemelerin ısı iletim katsayıları farklı olduğundan doğru malzemenin seçilmesi verimliliği artıracaktır.

Avantajları

Yerden ısıtma uygulamalarında zeminden gelen sıcaklık yatay ve dikey olarak yayılacağı için daha iyi ısınma sağlayacaktır. Odanın her köşesinin aynı anda eşit miktarda ısınması sağlanmış olacaktır. Petek sisteminde önce peteğin olduğu bölge ısınır uzak noktalar hep soğuk kalabilmektedir. Sağladığı avantajların arasında düşük enerji harcayarak ve düşük ısı kaynağı ile istenilen derecede sıcaklığın elde edilmesi en önemli etkendir. Isı sistemleri zemin altında kaldığı için oda içerisinde yapılacak dekorasyonlar için engel olacak herhangi bir petek gibi unsur bulunmamaktadır. Bazı petekler görüntü bozukluğu oluştururken, bu sistemde bu sorunlar ortadan kalkmış olmaktadır.