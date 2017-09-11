Yerli üretim güneş arabasına ödül

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Solaris Güneş Arabaları Ekibi'nin tasarlayıp geliştirdiği "Demobil 09", TÜBİTAK'ın düzenlediği Alternatif Enerjili Araç Yarışlarında yerli ürün teşvik ödülünü kazandı

Demobil 09 ile TÜBİTAK tarafından Kocaeli'de düzenlenen "Alternatif Enerjili Araç Yarışları"na katılan DEÜ Solaris Güneş Arabaları Ekibi, araçta kullandığı kendi tasarım ve üretimi olan motor, motor sürücü, batarya yönetim sistemi, yerleşik şarj birimi, telemetri, araç kontrol sistemiyle yerlilik ödülüne layık görüldü.



Yarışmanın 65 dakika içinde 30 turu en az enerjiyle tamamlamayı esas alan "Elektromobil" kategorisinde de yarışan Demobil 09, dördüncü olmasına rağmen, 30 turu eksiksiz tamamlayan ve tamamen yerli parçalarla üretilmiş tek araç oldu.



Alternatif Enerjili Araç Yarışları'nda 3 yıl üst üste yerlilik ödülü alma başarısı gösteren ekibin proje yürütücüsü DEÜ Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aytaç Gören, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tamamen yerli parçalarla üretilmiş bir güneş arabasıyla 30 turu eksiksiz tamamlamış ilk ekip olmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.



Gören, bugüne kadar ekip olarak 5'i elektrikli, 5'i güneş enerjili 10 araç ürettiklerini anımsatarak, şunları kaydetti:



"Biz 22 kişilik bir ekibiz. Ekibimizdeki üyelerin tamamı elektrik elektronik, makine ve endüstri mühendisliği öğrencilerinden oluşuyor. Bu ekimizle yarışmada önemli başarı elde ettiğimiz 'Demobil 09' adlı aracımızı bu yıl yaptık. Araç saatte maksimum 110 kilometre hıza çıkabiliyor ve menzili de 250 kilometre. Bu yarışmaya 71 ekibin dosyası kabul olmuştu. Teknik denetimden 36 ekip geçebildi, bu ekiplerin içinden de performans olarak 4’üncü olduk. Bir sonraki hedef olarak da hem yarışmalara devam edip hem de günlük kullanılabilecek araç tasarımına geçmek."