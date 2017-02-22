Youtube çöktü, Türkiye erişim engeli sandı!

Dün akşam YouTube 'a girmek isteyenler hata ile karşılaştı. Youtube girmek isteyenler 'Youtube'a erişim engeli mi?' geldi sorusunu sordular

Dünyanın en çok kullanılan video paylaşım sitesi Youtube'a girmek isteyen vatandaşlar dün akşam saatlerinde bir engelle karşılaştı. Sosyal medyadaki erişim engellerine yabancı olmayan Türk halkı, yine bir sebepten ötürü Youtube'a erişimin engellindiğini düşündü ancak gerçek çok başka çıktı.Hangi konuda olursa olsun video izlemek isteyenlerin bir numaralı adresi kuşkusuz Youtube oluyor. Rakipsiz uygulamaya dün akşam saatlerinde yaklaşık 1 saat boyunca erişim sağlanamadı. Erişimin sağlanamaması üzerine çok sayıda kişi sosyal medya hesaplarından Youtube neden açılmıyor? Youtube'a erişim engeli mi geldi? sorularını sordu.Erişim engeli ile sık sık karşılaşan halk bunu da engel sandı ancak gerçek farklı çıktı. Youtube'a giren kullanıcılar 500 internal Server Error hatası ile karşılaştı. Bu hata da sunucu hatası olarak biliniyor. Yani Youtube girememenizin nedeni tamamen Youtube'tan kaynaklı bir sunucu hatası.